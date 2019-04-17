Помочь туристу: в Минтуризма Абхазии заработала "горячая линия"

"Горячая линия" была создана для того, чтобы жители России, желающие отдохнуть в Абхазии, могли получать правдивую информацию о средствах размещения в республике.

СУХУМ, 16 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. "Горячая линия" Минтуризма оказалась, как и ожидалось, очень востребованной, люди звонят из разных регионов России, сказал в интервью Sputnik начальник отдела анализа прогнозирования развития курортно-туристической индустрии Министерства по курортам и туризму Адамур Мукба.

"Горячая линия" ведомства работает по номеру – 8 800 505 42 40. Она была создана для того, чтобы жители России, желающие отдохнуть в Абхазии, могли получать правдивую информацию о средствах размещения в республике.

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Ежегодно мошенники продают "липовые" путевки в Абхазию, создавая в интернете страницы известных домов отдыха, отелей, пансионатов. Для того чтобы туристы могли избежать мошеннических схем, в Минтуризма Абхазии создали бесплатную горячую линию.

"Люди сейчас активно пользуются онлайн бронированием, непосредственно на сайтах объектов размещения. Чаще всего люди задают вопросы, связанные с подлинностью этих сайтов, все звонки поступают в отдел информационного сопровождения и имиджевой политики. Наши специалисты дают достоверную информацию", - отметил Адамур Мукба.

Он сообщил, что Минтуризма провело инвентаризацию всех объектов размещения в части информационного сопровождения, то есть подлинности их сайтов, контактной информации.

"Все это будут выложено на сайте министерства, чтобы люди могли видеть перечень объектов и самостоятельно звонили по этим контактам", - говорит специалист Минтуризма Абхазии.

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"Горячая линия" работает десять дней, и пока фактов выявления липовых сайтов не было, сказал Мукба.

"Функция "горячая линия" поможет нам выявить мошеннические сайты непосредственно от потребителя, мы уже будем делать все возможное, чтобы устранить подобные сайты. Но по звонкам пока не наблюдается такая ситуация, когда потребитель попал на неподлинный сайт и пытался там бронировать", - подчеркнул он.

Сейчас в день поступает несколько звонков, и их количество будет возрастать, так как людям удобно звонить по бесплатной связи.

"Пока это единственная возможность предостеречь их от деятельности мошеннических сайтов", - заметил Мукба.

Номер бесплатной "горячей линии" размещен на сайте Минтуризма Абхазии, и любой потребитель может найти в интернете страницу министерства и получить номер "горячей линии", сказал Адамур Мукба.

Несмотря на то, что номер "горячей линии" был введен в связи с продажами "липовых" путевок в Абхазию, звонить на него можно по любым вопросам, интересующим туристов, сообщил он. Дозвониться на "горячую линию" можно только с российских номеров.

"Туристы, приезжающие на отдых в Абхазию, могут звонить, и мы всегда окажем им содействие", - подчеркнул он.

Изначально была идея, чтобы "горячая линия" работала с начала курортного сезона и до его окончания, но затем решили, что она будет действовать постоянно, отметил Мукба. Отдельного штата по работе на "горячей линии" нет, ею занимается отдел информационного сопровождения и имиджевой политики, работа на "горячей линии" возложена на специалистов отдела.