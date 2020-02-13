Климов: эвакуация россиян с Diamond Pribcess зависит от активности властей Японии

О ситуации по эвакуации с круизного лайнера у берегов Японии на пресс-конференции рассказал председатель Временной комиссии Совфеда РФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

Число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Pribcess в Японии увеличилось до 218 случаев. Об этом сообщил министр здравоохранения, труда и социального обеспечения страны Кацунобу Като, передает РИА Новости. Всего на борту Diamond Princess находятся 3,7 тысячи человек, среди которых 24 россиянина. Граждане России среди заболевших коронавирусом не числятся.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по международным делам Андрей Климов на пресс-конференции на тему:"Борьба с коронавирусом в Китае: внутрироссийский и международный аспекты" обратил внимание на то, что эвакуация из Китая произошла благодаря договоренности между Москвой и Пекином.

"Это была добрая воля китайских руководителей, и это были оперативные меры, принятые руководством России. В отношении с Японией дело осложняется несколькими пунктами. Один из них заключается в том, что морское судно, на котором находятся эти граждане – это не совсем Япония, а действительно "Ноев ковчег"… В случае с этим лайнером речь идет не только о наших гражданах, но и о большой группе других граждан разных стран, и эти граждане, в частности американцы, обращались напрямую к Трампу. То есть ситуация запутанная и в юридическо-техническом смысле. Но радует, что наше посольство круглосуточно мониторит ситуацию, там есть наши дипломаты, представители нашего консульства, представители наших СМИ… Если японская сторона более активно будет решать с нами этот вопрос, то может нам и удастся наших сограждан вернуть в Россию", - сказал Климов.

Власти Китая 31 декабря проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны, в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, превысило 59,8 тысячи человек, из них больше 1,36 тысячи скончались. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.

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