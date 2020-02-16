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От Айвазовского до Репина. Как пропадали живописные шедевры

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200216/1029463054/Ot-Ayvazovskogo-do-Repina-Kak-propadali-zhivopisnye-shedevry.html

За свою историю человечество потеряло тысячи шедевров. Полотна великих художников сгорали в пожарах, становились жертвами грабителей и мародёров, уничтожались диктаторами и собственноручно авторами. Что скрывают исчезнувшие картины и есть ли надежда на возвращение?

Картины, как и другие произведения искусства, — тихие свидетели своей эпохи, страдающие от человеческой жестокости и глупости. "Исчезла во время оккупации Крыма немецко-фашистскими захватчиками". "Пропала из музея днём". "Списана". "Украдена и вывезена за границу". "Сожжена автором". Увидим ли мы когда-нибудь эти произведения? Неизвестно.
В этом эпизоде вы услышите фрагменты историй из VR-проекта "Музей исчезнувших картин", который можно посмотреть в приложении RIA Lab (для iOS и Android).
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