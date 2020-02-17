Квеквескири об игре в ФК "Енисей": думал, будет тяжело, но уверенность сама приходит

7 февраля абхазский футболист Даур Квеквескири подписал контакт с футбольным клубом "Енисей" Красноярск. "Енисей" в сезоне 2018-2019 впервые в своей истории выступал в премьер-лиге, но занял последнее место и на следующий год снова выбыл в первенство ФНЛ.

О том, каково тренироваться бок о бок с игроками, которые принимали участие в премьер-лиге, Даур Квеквескири рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия.

"Я впервые попал в ФНЛ. Думал, что после второй лиги будет тяжело, но на самом деле, когда привыкаешь на тренировках, ничего сложного нет, уверенность сама приходит. В "Енисее" осталось много игроков из премьер-лиги. Это хорошие, профессиональные игроки, но мне несложно с ними тренироваться. Не вижу ничего сверхъестественного. У нас очень хороший тренер, знающий свое дело – это Юрий Газаев. Он любит молодых игроков, доверяет им. У меня стопроцентная уверенность. Когда выхожу на поле, я не смотрю на имена и делаю свое дело. На поле мы все равны, так как играем в одной лиге", - сказал Квеквескири.

Даур Квеквескири – абхазский и российский футболист, воспитанник тольяттинской Академии футбола имени Юрия Коноплева. В феврале 2017 года Квеквескири подписал контракт с сербским клубом "Напредак".

После возвращении из Сербии выступал за "Биолог-Новокубанск". В августе 2018 года подписал контракт с клубом "Знамя Труда", в июне 2019 года перешёл в "Луч" Владивосток. На днях 22-летний футболист подписал контракт с красноярским ФК "Енисей".

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