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Матч чемпионата Абхазии между командами Динамо-Нарт

Шабат Логуа подписал контракт с футбольным клубом из Сербии

© Sputnik / Томас Тхайцук
Спорт
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20200203/1029378079/Shabat-Logua-podpisal-kontrakt-s-futbolnym-klubom-iz-Serbii.html

Первый профессиональный контракт футболист подписал в августе 2019 года с футбольным клубом "Тюмень".

СУХУМ, 3 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Абхазский футболист Шабат Логуа подписал контракт с сербским футбольным клубом "Бачка" из города Бачка-Паланка. Об этом Sputnik сообщил сам спортсмен.

Финальный матч Кубка Абхазии по футболу между Сухумским Нартом и гудаутской Рицой на столичном стадионе Динамо
© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазский футболист Шабат Логуа о проблемах "Нарта", карьере в России и амулете
"Я согласился на контракт, так как считаю, что клуб перспективный и есть возможность расти вместе с ним. Сейчас у клуба стоит задача выйти в премьер-лигу", - сказал футболист.

По его словам, контракт с сербским клубом, играющим в первой лиге, подписан на три года. Логуа уже сыграл в составе команды во время домашних сборов, сейчас он находится на сборах в Хорватии и готовится к товарищеским матчам.

Шабат Логуа – воспитанник Академии футбола имени Юрия Коноплева. Футболист – член сборной Абхазии по футболу. Свою карьеру Логуа начал в составе сухумского клуба "Нарт", выиграл два чемпионских титула и дважды стал обладателем Кубка страны.

В сентябре 2019 года Шабат Логуа дебютировал в составе команды "Тюмень",  которая выступала во втором дивизионе первенства России в зоне "Урал-Поволжье".

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Теги:
спорт, Абхазия


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