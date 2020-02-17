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Леонид Крутаков
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Крутаков рассказал, зачем России необходимо поддерживать сирийских военных в Идлибе

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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200217/1029475907/Krutakov-rasskazal-zachem-Rossii-neobkhodimo-podderzhivat-siriyskikh-voennykh-v-Idlibe.html

Политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков прокомментировал предложение Трампа отказаться России от поддержки Асада.

Президент США Дональд Трамп в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Россия не должна поддерживать действия сирийских военных в Идлибе.

"Для Анкары принципиальным моментом является защита туркаманов, население северо Ирака, которые этнически являются турками. Ближний Восток в свое время после распада Османской империи был поделен на салфетки, и делился он не как территория, населенная определенными людьми, веры, национальности, а как ресурсная база. Провели границы, которые разделили племена, фактически семья пополам. Это конструкция удерживалась только благодаря внешнему консенсусу сил. Как только он развалился так сразу началась рушатся и внутренний, который сложился на Ближнем Востоке. Ирак, Сирия, Турция, Курдистан, то, что мы наблюдаем это мясорубка, поэтому конечно там противоречий куча", - сказал Крутоков. 

По словам политолога большой стратегический интерес толкает Турцию и Россию, которую так или иначе поддерживает Асада к некому компромиссу и нахождения ответов. 

"Вера в то, что будет найден ответ "б" и решение больше, чем в то что это будет продолжатся - эскалация. Территорию так просто заявить и признать ее своей частью, наверное, у Турции не получится. Тут вопрос политический, внутреннего влияния и взятых на себя обязательств, то что раздела Сирии не будет и вряд ли Турции заявит претензии на территориальность к Сирии, это на мой взгляд очевидно, но то что, мы понимает что там еще котел, в свое время американцами простимулированное Исламское государство, с вооружением, с нелегальными поставками нефти в которых в том числе и Турция поучаствовала, понятно что все это сейчас перепутано", - сказал Крутаков в эфире радио Sputnik.     

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