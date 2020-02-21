Чеха об искажении истории в Польше: идеологическая пропаганда не источник знаний

Руководитель Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха прокомментировал итоги социологического опроса в Польше. Респонденты отвечали на вопрос, кто освободил фашистский концлагерь в Освенциме и испытывают ли они благодарность Красной армии за освобождение Польши.

Старейшая во Франции компания IFop, занимающаяся опросами общественного мнения, провела для Sputnik News опрос в Польше, чтобы узнать мнение общественности этой европейской страны о том, кто освободил фашистский концлагерь в Освенциме и испытывают ли они благодарность Красной армии за освобождение Польши совместно с польскими войсками.

Как показал опрос от IFop, 73% респондентов в Польше согласны с тем, что 27 января 1945 года Освенцим освободила от фашистских войск Красная армия, 15% считают, что это сделали польские войска.

Согласно исследованиям, чем выше уровень образования поляков, тем чаще респонденты считают, что Красная армия освободила Освенцим - от 70% респондентов со средним уровнем образования, до 79% с полным высшим.

В феврале 1945 года Польша была освобождена от фашистских войск.

"Идеологическая позиция не может быть источником знаний, должны быть разные источники, которые близки к реальным историческим фактам. Проекты представительства Россотрудничества в Абхазии, в которых дети в режиме поиска информации о своих бабушках и дедушках, участвовавших в Великой Отечественной войне, как раз создают живую историю, ткань событий, основывающуюся на такой интерпретации исторических фактов, что память ушедших предков, героически погибших - важный вопрос, который является основой правильного восприятия картины мира", - сказал Чеха.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

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