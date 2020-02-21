Кобахия о защите заповедников: единственный способ - принятие Парламентом закона

В Сухуме 20 февраля состоялся круглый стол с участием археологов Абхазии по проблеме черных копателей в республике.

"В 2001 году указом первого президента Владислава Ардзинба было объявлено о 25 заповедниках и особо ценных территориях. Дело в том, что территория объявлена, артикулирована, но не было границ. Целую работу провели, огромные деньги потратили археологи, местные органы, все было сделано и представлено четыре года назад. Сейчас, когда Парламент стал принимать, выясняется, что в законе нет порядка формирования, то есть существует охранная зона, но порядок формирования охранных зон там не прописан, мы это прописали. Предыдущий созыв Парламента принял очень много поправок, но их даже во втором чтении не выносят. Мне откровенно сказали, что не примут, и даже не рассчитывать до тех пор, пока земли не будут распределены, пока процесс приватизации не закончился, границы заповедника не будут определены. Единственный способ защитить особо ценные территории - это чтобы Парламент принял границы заповедника, только после мы можем сделать их государственными заповедниками. Назначим смотрителей и директоров, пусть берут деньги за вход и пусть они осматривают. Что касается Сухумской крепости, Пицунды и Анакопии, это счастье, что они были как заповедники и начали функционировать. Но если надо начинать движение по проблеме черных копателей, надо начинать со своих", - сказал Кобахия.

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