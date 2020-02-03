Черные копатели и абхазские "масоны": археологи нашли новые угрозы древним крепостям

Абхазские археологи посетили исторические крепости, которые облюбовали черные копатели и обнаружили, что памятники древности привлекают не только нелегальных охотников за сокровищами, но и адептов загадочного культа.

В январе 2020 года абхазским археологам стало известно о незаконных археологических раскопках в районе крепости Цибилиум в Кодорском ущелье.

Василий Никулин, Sputnik

Кладезь артефактов

Следы черных копателей обнаружил волонтер проекта "Горная Абхазия" Левон Цугурян. Участники проекта следят за состоянием исторического памятника, а также периодически проводят очистку его территории от зарослей и мусора.

"Обнаружено множество грабительских раскопов на территории Цебельдинской крепости и непосредственно у ее стен. Черные копатели побывали здесь около месяца назад. В местах раскопов повсеместно видны черепки керамики, выкопанные из земли и разбросанные за ненадобностью", - рассказал Цугурян.

Любителей поживиться древними сокровищами и историческими артефактами можно условно разделить на три основные группы: "черные археологи", "кладоискатели" и "трофейщики". Обобщенно всех их чаще всего называют "черными копателями".

Крепость Цибилиум (II-VII вв. н.э.) - центр средневековой Апсилии – настоящий кладезь древних артефактов, который привлекает не только ученых, но и искателей сокровищ без соответствующего образования и разрешительных документов.

Археологические раскопки начались в Цебельде еще в конце XIX века. Многие артефакты обнаружили здесь местные жители, которые разрушали древние могильники во время обработки почвы. Большое количество средневекового оружия и украшений из разрушенных могил, хранившееся у местного населения, передали в 1915 году в Тифлисский государственный музей.

Известный абхазский археолог Юрий Воронов в школьные годы собрал здесь полторы тысячи предметов, которые вымыло на поверхность из древних могильников. Собранная им коллекция была передана в Абхазский государственный музей в 1959 году.

В ходе многочисленных раскопок археологи установили, что в Цебельде располагалось около пятнадцати поселений, десять крепостей и до двадцати могильников II-VII веков нашей эры, также были выявлены следы древней дороги, ведущей к Клухорскому перевалу.

"Крепость Цибилиум является одним из наиболее изученных памятников историко-культурного наследия нашей страны периода поздней Античности и раннего Средневековья. Благодаря исследованиям в окрестностях Цебельды были написаны десятки статей, монографий и так далее. Все это пролило свет на древнюю историю Абхазии, но сегодня этот памятник забыт. Он разрушается под влиянием времени и от рук искателей сокровищ", - поясняет научный сотрудник Абхазского государственного музея Дмитрий Счастный.

Во время осмотра крепости археологи зафиксировали многочисленные раскопы черных копателей.

"Магнит" для копателей

"Получив тревожный сигнал о недавних визитах черных археологов в крепость Цибилиум, команда проекта "Тайны Великой Абхазской стены" решила посетить не только этот исторический памятник, но и один из ближайших доступных для туристов памятник раннего средневековья Абхазии крепость Уаз-Абаа", - рассказал младший научный сотрудник отдела археологии АбИГИ Шандор Кайтан.

Сегодня крепость Уаз-Абаа, современник Абхазского царства IX-X веков, активно разрушается.

© Foto / Василий Никулин Самая высокая башня крепости Уаз-Абаа нуждается в срочной реставрации, в скором времени она может окончательно разрушиться

Главная 18-метровая башня – изюминка данного укрепления наполовину обрушилась много лет назад, а оставшиеся две стены доживают свой век. Усилиями активистов проекта "Чистая Абхазия" территория крепости была очищена от мусора.

Рядом с крепостью Уаз-Абаа, на дне глубокой расщелины, в небольшом живописном ущелье находится одна из многочисленных пещер Абхазии – пещера Уаз-Абаа Агвева.

Еще в советские времена к пещере вела каменная лестница, она обрушилась и на ее месте построили деревянную. Но сейчас спуститься по лестнице невозможно, большинство ступеней обвалилось.

Без должного внимания и систематической работы по его восстановлению, памятнику грозит полное исчезновение в самое ближайшее время.

© Foto / Василий Никулин Раньше к пещере Уаз-Абаа Агвева вела лестница, сейчас почти все ее ступени обрушились

Визуальный осмотр крепости и ее окрестностей так же, как и в крепости Цибилиум, выявил множественные мелкие грабительские раскопы.

"Учитывая относительную близость крепости к дороге и полное отсутствие какого-либо контроля посещаемости данного объекта, неудивительно, что интерес к памятнику историко-культурного наследия со стороны "искателей сокровищ" будет повышенным", - рассказал Дмитрий Счастный.

Звезда Давида в древней крепости

Осматривая территорию крепости Уаз-Абаа, группа археологов напротив единственной сохранившейся башни обнаружила загадочную пиктограмму – круг внушительных размеров, в который вписана так называемая звезда Давида, или печать Соломона. Пиктограмма выложена при помощи сухих веток, земля вокруг вытоптана.

Шестиконечная звезда имеет множество значений. Масоны верят в то, что гексаграмма дает власть над миром. Оккультистам древний символ "помогает" в попытках наладить связи с потусторонним миром или вызвать демонов. Алхимики носили пиктограмму на груди и считали знаком бессмертия. Шестиконечная звезда в иудаизме считается символом веры. Этот межнациональный знак используется в разных религиях, его можно увидеть на флагах Израиля, Бурунди, Нигерии, в элементах гербов.

© Foto / Василий Никулин Гексаграмма - древний символ. Кто и зачем выложил его в нескольких метрах от памятника - неизвестно

Как бы там ни было, дать однозначный ответ, для чего и кому нужен этот знак в десяти метрах от крепости Уаз-Абаа, не представляется возможным. Является ли пиктограмма чьей-то шуткой, подготовкой к черной мессе или колдовскому обряду для призвания перетока электричества из России, остается только догадываться.

В любом случае, если абхазские "масоны" в ходе своей мессы подожгут разложенные сухие ветки в непосредственной близости от памятника древности, восстановлению крепости с помощью "высших сил" это вряд ли поспособствует, скорее наоборот.

Но есть и хорошие новости. В ходе обследования еще одного объекта (какого именно сообщать в этой статье не будем, дабы не привлечь черных копателей), был собран подъемный материал - лежащие на поверхности земли артефакты: ножка пифоса, обломки керамических сосудов и кованный четырехгранный наконечник стрелы, датируемый эпохой средневековья. Находки указывают на то, что в данном месте могло находиться древнее поселение.

К сожалению, и этот памятник пополнил ряды тех, на которые ступала нога кладоискателя. Археологи разводят руками - бороться с проблемой черной археологии в Абхазии возможно лишь проведением систематических археологических раскопок на объектах и государственным контролем.

В феврале в Центре имени Юрия Воронова пройдет пресс-конференция, посвященная проблеме черных копателей в Абхазии и охране исторических памятников.

Читайте также: