"Это надолго": как перестать постоянно переживать за ребенка

Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.

Что делать, если страшно оставить ребенка с бабушкой, отпустить одного в магазин или гулять во двор? Откуда и почему возникает эта иррациональная тревога? Как быть, если забота превращается в гиперзаботу? Как тревожные родители могут неосознанно вызывать у детей невротические расстройства и ломать процесс сепарации?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, что стоит за чрезмерной родительской тревогой и зачем взрослые иногда ее намеренно "раздувают".

Об этом Настя и Лина спрашивают семейного психотерапевта Марину Травкову.

Чтобы узнать является ли ваша тревожность результатом внутреннего состояния или исходит извне, сделайте это упражнение.

1:30 "chicken mother": почему тревожность некоторых женщин сильно обостряется после родов

2:20 с чем можно спутать тревогу

5:30 откуда берется беспричинная тревога, которая сопровождается странными физическими ощущениями

7:20 почему человек не выживет без тревоги и правда ли, что наш мозг не создан для счастья

8:30 как найти грань между конструктивной тревогой и разрушающей

10:55 почему в семейной паре всегда есть тревожная и нетревожная сторона

14:05 когда тревога взрослых за детей "обслуживает" их отношения друг с другом

16:30 что делать с родительской тревожностью и как она влияет на сепарацию

18:00 скрытая тревога у мужчин: что будет, если ее вытащить

20:15 почему не надо избавляться от родительской тревоги и как ее снижать

26:10 что делать, если забота превращается в гиперзаботу

31:45 когда родительская тревожность травмирует детей (бессонница, энурез, грызут ногти)

34:55 что делать, если родственники надоедают и лезут в семью со своей тревожностью

38:10 как работать с тревожной бабушкой

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