Муфтий об отмене хаджа: деньги на паломничество лучше раздать бедным и сиротам

Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов отметил, что таким образом Саудовская Аравия хочет исключить угрозу здоровья граждан своей страны.
"Если почти из двухсот государств в Саудовскую Аравию нахлынут паломники, то нет гарантий, что в страну не приедет и носитель коронавируса. Верующие должны это понимать и быть готовы к отмене хаджа", - сказал он в ходе онлайн-брифинга МИА "Россия сегодня".
Муфтий также отметил, что туристические операторы в скором времени начнут возвращать гражданам средства, которые они уже внесли за поездку.
"Если мусульмане действительно хотели поехать в хадж, то об отмене печалиться не стоит. Собранные к паломничеству деньги лучше раздать бедным и сиротам, и тогда это воздастся даже с удвоенный силой, нежели поездка к святым местам", - отметил Крганов.
По словам религиозного деятеля, в первую очередь важны чистые помыслы и искренние намерения человека.
В 2020 году священный для мусульман месяц Рамадан начинается с вечера четверга, 23 апреля, и заканчивается вечером 23 мая, в субботу. Рамадан – это месяц обязательного для мусульман поста.
В отличие от христиан – мусульмане в Рамадан вообще не едят в дневное время суток. И даже воду не пьют.
Читайте также:
-
Муфтий Абхазии призвал ограничить участие в коллективных молитвах
-
Муфтий Аббясов: новые технологии позволяют проводить проповеди онлайн