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Муфтий об отмене хаджа: деньги на паломничество лучше раздать бедным и сиротам

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (560)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200421/1029940883/Muftiy-ob-otmene-khadzha-dengi-na-palomnichestvo-luchshe-razdat-bednym-i-sirotam.html

Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов рассказал о том, как мусульмане могут компенсировать поездку в хадж, паломничество в Мекку.

Радио
Муфтий об отмене хаджа: деньги на паломничество лучше раздать бедным и сиротам
Подготовка к сезону хадж 2020 года официально приостановлена до стабилизации эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом.

Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов отметил, что таким образом Саудовская Аравия хочет исключить угрозу здоровья граждан своей страны. 

"Если почти из двухсот государств в Саудовскую Аравию нахлынут паломники, то нет гарантий, что в страну не приедет и носитель коронавируса. Верующие должны это понимать и быть готовы к отмене хаджа", - сказал он в ходе онлайн-брифинга МИА "Россия сегодня". 

Муфтий также отметил, что туристические операторы в скором времени начнут возвращать гражданам средства, которые они уже внесли за поездку.

"Если мусульмане действительно хотели поехать в хадж, то об отмене печалиться не стоит. Собранные к паломничеству деньги лучше раздать бедным и сиротам, и тогда это воздастся даже с удвоенный силой, нежели поездка к святым местам", - отметил Крганов.

По словам религиозного деятеля, в первую очередь важны чистые помыслы и искренние намерения человека.

В 2020 году священный для мусульман месяц Рамадан начинается с вечера четверга, 23 апреля, и заканчивается вечером 23 мая, в субботу. Рамадан – это месяц обязательного для мусульман поста.                    

В отличие от христиан – мусульмане в Рамадан вообще не едят в дневное время суток. И даже воду не пьют.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (560)


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