Адлейба об изолированных медиках в Абхазии: они заслужили отдых

Директор пансионата "Айтар" Тимур Адлейба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о том, как проходит изоляция медиков, и что для их отдыха созданы все необходимые условия.

Радио Адлейба об изолированных медиках в Абхазии: они заслужили отдых

Десять медиков Гудаутской больницы, где проходят лечение заразившиеся коронавирусом жители Абхазии, после дежурства отправлены на самоизоляцию. Еще четверо, напрямую контактировавшие с инфицированными, отправлены на карантин в гостиницу "Айтар" в Сухуме. Изоляция всех медработников продлится две недели.

"Все необходимые условия у них есть, в номерах есть доступ к интернету и телевизоры, если и этого недостаточно, то у нас есть своя библиотека. Мы готовы предоставить им книги, если есть какие-то предпочтения. Сейчас им просто нужно отдохнуть, они это заслужили, и действительно, отработали свое там, в гудаутской больнице. Им необходимо собраться с силами, ведь и дальше предстоит еще много работы. Даже после всего этого у врачей всегда, к сожалению, много работы", - сказал Адлейба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Первый случай заражения коронавирусом в Абхазии был зафиксирован 7 апреля у жителя Гагры, вернувшегося из Москвы. 8 апреля в инфекционную больницу Гудаутского района была доставлена супруга мужчины, которой тоже поставили диагноз COVID-19.

11 апреля стало известно, что коронавирусной инфекцией заразилась 95-летняя женщина, которая живет в одном подъезде с первыми двумя заболевшими. 17 апреля оперативный штаб сообщил, что ее состояние ухудшилось. 20 апреля пожилая жительница Гагры согласилась на госпитализацию.

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