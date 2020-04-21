Врач рассказал, какой штамм коронавируса может преобладать в России

Китайские ученые предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса. В эфире радио Sputnik директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов объяснил, какой штамм может преобладать в России.

Радио Врач рассказал, как кровь выздоровевшего от коронавируса может помочь больному

Самые агрессивные мутации из найденных у пациентов оказались такими же, которые распространены в Италии и Испании, а менее активные – такими же, как наиболее часто встречаемые в США, в частности в штате Вашингтон.

Между тем ранее американские ученые сообщали, что большинство случаев заражения коронавирусом в Нью-Йорке, который стал эпицентром инфекции в Соединенных Штатах, произошло именно из Европы.

Ученые из Чжэцзянского университета утверждают, что они первыми смогли доказать, что мутация коронавируса может привести к изменению патогенеза болезни. Так, самые агрессивные штаммы возбудителя COVID-19 способны достигать в 270 раз большей вирусной нагрузки, чем самые слабые штаммы.

Кроме того, исследователи предупреждают, что более слабые мутации коронавируса не означают снижение риска летального исхода от возбуждаемого ими заболевания для всех групп людей.

В эфире радио Sputnik директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач иммунолог-аллерголог, инфекционист Георгий Викулов рассказал, какой штамм коронавируса может преобладать в России.

"В России может преобладать европейский штамм, и тот, который присутствует в Соединенных Штатах Америки. У нас более 90 процентов случаев заражения случились именно после возвращения граждан России из-за рубежа (европейских стран - ред.), поэтому мы говорим о преимуществе европейских штаммов. Тем более что между азиатскими вариантами и европейскими есть разница, она была известна уже в марте, когда выделили вирус и изучили точечные мутации. Так что разница между вирусами имеется, и потенциал европейских штаммов более серьезный. То есть вирус эволюционирует, и мутации приводят к тому, что он становится более агрессивным по отношению к популяции людей", – сказал Георгий Викулов.

Читайте также: