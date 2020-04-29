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Анкваб о продлении мер против коронавируса: расслабляться рано

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (401)
41301
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200429/1030007300/Ankvab-o-prodlenii-mer-protiv-koronavirusa-rasslablyatsya-rano.html

Часть ограничительных мер в Абхазии продлили до 15 мая, общественный транспорт начнет ходить в городах уже 4 мая.

Радио
Анкваб о продлении мер против коронавируса: расслабляться рано

Встреча премьер-министра Абхазии Александра Анкваб с представителями оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции прошла в среду 29 апреля.

"Расслабляться нет никаких оснований. Ситуация очень сложная, и кажущееся благополучие может быть нарушено в любую минуту. И тогда встанет вопрос, мы справимся с этой проблемой или нет имеющимися у нас ресурсами? Конечно, большая усталость, конечно, экономические проблемы, конечно, трудности практически в каждой второй семье. Мы это видим и знаем. Но нам нужно еще раз взвесить, еще раз, что важнее, перенести эти трудности, какими бы они ни были и сохранить здоровье нашего общества или совсем расслабиться, снять все ограничительные меры сегодня же и завтра всем заболеть? По школам тем более. Прошла информация, что 4 мая будут работать школы. К сожалению, этого не будет. Мы не можем допустить, чтобы наши дети заболели", - сказал Анкваб.

По итогам совещания штабов было решено, что ограничения не коснутся работы общественного транспорта. Внутригородской транспорт будет работать ежедневно, а пригородный транспорт будет функционировать в дни работы рынка.

В отличные от работы продовольственного рынка дни в Сухуме приступит к работе и вещевой рынок. График работы рынка будет установлен администрацией столицы.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (401)


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