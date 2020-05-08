Матвиенко: на политиках особая ответственность за сохранение исторической правды

Грандиозное, всемирное значение такой даты, как 75-летие Победы в Великой Отечественной войне обязывает всех, невзирая на обстоятельства, отдать долг памяти победителям и уже ушедшим участникам войны, и ныне живущим ветеранам, провести встречу достойно, в открытой атмосфере, услышать и понять друг друга, отметила Матвиенко на онлайн-конференции.

Инициатор мероприятия - председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В нем приняли участие руководители и представители парламентов стран СНГ, государств центральной и Восточной Европы, депутаты Европарламента, видные политические и общественные деятели.

"В жизнь вступают все новые поколения, и они должны знать всю правду о войне, без изъятий, это наша общая история", - отметила Матвиенко.

По ее словам, каждая из стран выбрала свой путь развития, но надо помнить, что такая свобода выбора стала следствием всеобщей Победы. Ни у кого нет права изменять историю и изменять истории.

"Вспомним, что во Второй мировой войне страны с разной идеологией, политическими системами смогли преодолеть разногласия, объединиться против общего зла. В очередной раз стоит осмыслить уроки Победы, ее значение для настоящего и будущего. Мы должны добиться того, чтобы победа над нацизмом в той страшной войне была признана человечеством как его всемирное наследие, а памятники бойцам-освободителям – всемирным мемориалом человечества", - отметила она, призвав воздать достойное героям, спасшим мир от фашизма.

"Это наш священный долг. На политиках лежит особая ответственность за сохранение исторической правды, за заботу о ветеранах, патриотическое воспитание молодежи", - сказала Матвиенко.

По ее словам, нет ни одной семьи, через которую не прошло бы пламя войны, и бывший СССР, воины Красной армии, народы наших стран заплатили самую большую - очень горькую и дорогую цену.

"9 мая в 19:00 в России, в больших городах и малых населенных пунктах, сразу после всеобщей Минуты молчания люди выйдут на балконы своих квартир, к распахнутым окнам с портретами своих героических предков в руках, чтобы спеть песню Победы. В нашей стране она известна каждому, слова ее дороги и любимы гражданами многих других государств. Присоединяйтесь, устраивайте другие акции, которые объединяют людей, напоминают им о потерях героев в той страшной войне. Без этой памяти невозможно гарантировать мир будущим поколениям”, - отметила она.

Матвиенко выразила уверенность, что День Победы в каждом доме станет теплым семейным праздником.

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