Коротченко рассказал, каким будет воздушный парад над Москвой 9 Мая

Радио Коротченко рассказал, каким будет воздушный парад над Москвой 9 мая

9 Мая по всей России в небо поднимутся почти 600 воздушных судов различного типа. Это одна шестая часть авиации воздушно-космических сил страны, что сделает этот воздушный парад в честь 75-летия со Дня Победы самым масштабным и зрелищным за всю постсоветскую историю страны. Впервые в параде примет участие истребитель Су-57.

О высшем пилотаже в небе и на земле, где создаются машины пятого поколения, в эфире радио Sputnik рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Это будет новинка и во многом сенсация этого воздушного парада. Из-за эпидемии коронавируса парад пройдет только в воздушной части, но позволяет объемно увидеть масштаб тех изменений, которые произошли за последние годы с точки зрения оснащения вооруженных сил России новым вооружением и военной техникой. Уже несколько лет в качестве самостоятельного вида Вооруженных сил России созданы и функционируют Воздушно-космические силы. Существенной мощью ВКС является боевая авиация. За последние годы планово проводилась модернизация воздушного парка ВКС, в частности, на вооружение были приняты и началась серийная поставка в строевые части новых, а также модернизированных современных многофункциональных боевых авиационных комплексов. Если мы посмотрим по части стратегической авиации, то это модернизация ракетоносца ТУ-160 и ТУ-95. Очень важно, что эти машины приобрели функции ранее им не свойственные, а именно – выполнение миссий не только в интересах авиационной компоненты стратегических ядерных сил России, но и выполнение ударной задачи с использованием обычных вооружений. И ТУ-95 и ТУ-160 активно участвовали в сирийской кампании… В этой миссии активно участвовали и модернизированные дальние бомбардировщики ТУ-22М3. Все три типа бомбардировщиков примут участие в воздушной части парада Победы, который пройдет над Москвой и над Красной площадью… Новым элементом парка вооружения России является также оснащение истребителей и перехватчиков МИГ-31 перспективным авиакомплексом "Кинжал", - рассказал Коротченко.

Эксперт также отметил, что, несмотря на отмену сухопутной части парада, в полном объеме парад в честь 75-летия разгрома гитлеровской Германии и Победы в великой Отечественной войне будет проведен, как только эпидемиологическая обстановка позволит это сделать.

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