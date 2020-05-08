Такие обстоятельства: Камкия о ситуации с коронавирусом в Сочи

Заведующий кафедрой теории права Сочинского института РУДН, председатель абхазской общины города Сочи Беслан Камкия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией в Сочи.

Радио Такие обстоятельства: Камкия о ситуации с коронавирусом в Сочи

Камкия отметил, что в целом в Краснодарском крае ситуация стабильная.

"В связи с потеплением количество заражений падает. Люди выходят на улицу. Дистанция соблюдается. Сотрудники правоохранительных органов очень вежливо напоминают о том, что нужно соблюдать социальную дистанцию. Но не хватает средств защиты – на это у людей есть жалобы. Но серьезных волнений или переживаний незаметно, люди с понимание относятся к ситуации. Работают люди в сфере торговли, такси, в том числе наши земляки… Среди представителей абхазской общины нет заразившихся, я бы знал об этом, потому что мы общаемся, обсуждаем проблемы. Единственная проблема в том, что нельзя выехать в Абхазию", - рассказал Беслан Камкия.

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