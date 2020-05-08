14:23 08 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.87
  • EUR80.00
Поиск
Беслан Камкия
© Фото : Facebook/Беслан Камкия

Такие обстоятельства: Камкия о ситуации с коронавирусом в Сочи

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (611)
10510
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200508/1030082888/Takie-obstoyatelstva-Kamkiya-o-situatsii-s-koronavirusom-v-Sochi.html

Заведующий кафедрой теории права Сочинского института РУДН, председатель абхазской общины города Сочи Беслан Камкия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией в Сочи.

Радио
Такие обстоятельства: Камкия о ситуации с коронавирусом в Сочи

Камкия отметил, что в целом в Краснодарском крае ситуация стабильная.

"В связи с потеплением количество заражений падает. Люди выходят на улицу. Дистанция соблюдается. Сотрудники правоохранительных органов очень вежливо напоминают о том, что нужно соблюдать социальную дистанцию. Но не хватает средств защиты – на это у людей есть жалобы. Но серьезных волнений или переживаний незаметно, люди с понимание относятся к ситуации. Работают люди в сфере торговли, такси, в том числе наши земляки… Среди представителей абхазской общины нет заразившихся, я бы знал об этом, потому что мы общаемся, обсуждаем проблемы. Единственная проблема в том, что нельзя выехать в Абхазию", - рассказал Беслан Камкия.

Подробности слушайте в аудиофайле и в эфире радио Sputnik Абхазия.

Читайте также:

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (611)


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Все ради Победы: война в объективе фотокорреспондентов
Погиб под Брянском: Лев Квициния рассказал о своем дяде
Слияния и преобразования: новая структура Кабмина Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться