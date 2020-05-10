Экономист Александр Чулок про кризис, неясное будущее и "жидкий доллар"

Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

Радио Экономист Александр Чулок про кризис, неясное будущее и "жидкий доллар"

Как кризис изменит наши потребительские привычки? Какие навыки будут самыми ценными? Почему мировая экономика, которую выстраивали все страны мира, сыграла с нами злую шутку, а одна из главных угроз теперь — киберугроза? Объясняет кандидат экономических наук Александр Чулок.

Обыватели доедают гречку, а специалисты соревнуются в негативных прогнозах. Каким отраслям придется трансформироваться из-за кризиса? (Всем). Неужели теперь все равно, где ты находишься, главное, что делаешь и как? (Да). Онлайн-образование победит офлайн? (Не факт).

На обывательские вопросы даёт необывательские ответы директор Центра научно-технологического прогнозирования НИУ ВШЭ Александр Чулок:

01:00 "Объяснить я сам могу". Анекдот про экономистов или что сейчас происходит

03:00 Глобальность и соревновательность: какой была экономика до кризиса, и почему это сыграло злую шутку?

07:20 Вопрос из всех чатиков страны: почему нельзя просто раздать деньги оставшимся без работы?

12:50 "Как было уже никогда не будет": новые бизнес-модели и модели потребления

13:45 Рациональность, интернет вещей, VR и AR: как изменится поведение потребителей

15:15 Экосистемы великих вузов против онлайн-образования

17:50 Путешествия, школы и офисы. Что ещё может уйти в виртуальную реальность?

23:50 Нефть больше никому не нужна?

27:00 "Срок — вчера и надо сделать то, что ты даже не можешь себе представить": возможности, которые откроются в кризис для российских компаний

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.

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