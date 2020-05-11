Эксперт рассказал, для чего США надо оружие стран бывшего СССР

Радио Эксперт рассказал, для чего США надо оружие стран бывшего СССР

Министерство обороны США намерено приобрести системы вооружения и боеприпасы, которые "производятся и используются странами бывшего СССР или Восточного блока".

Отмечается, что старая советская техника нужна Штатам для проведения испытаний и учений, а также боевого применения.

Желание закупить оружие бывших советских республик обусловлено только одним намерением - отработать действия против определенного противника, считает заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

"Единственное, для чего им это может быть нужно, - для отработки боевых действий личного состава против конкретного противника", - заявил он.

Эксперт подчеркнул, что за 30 лет с момента распада СССР американцы успели ознакомиться со всеми интересными им видами советского вооружения.

"Вооруженные силы СССР уже давно вывели свою военную технику из союзных республик. Там давно ничего нет, кроме, пожалуй, бронетранспортеров БТР-60, которые распространены по всему миру в таком количестве, что никакой тайны не представляют. Все, что эти страны могли передать Министерству обороны США, они уже давно передали", - отметил Сивков.

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