"Вторжение СССР": Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой

Победу во Второй мировой в США отмечают 8 мая, в этот день проходят некоторые торжественные мероприятия, хотя этот день не является праздничным (в отличие от Дня ветеранов 11 ноября в память ветеранов всех войн, в которых участвовали американцы).

Министерство обороны США в среду, в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией, опубликовало викторину и презентацию о Второй мировой войне. США и их союзники традиционно отмечают победу над Германией восьмого мая, пишет РИА Новости.

Победа США и союзников

Мультимедийная презентация озаглавлена как "День победы в Европе: время празднования, осмысления", и далее следует пояснение, что в этот день (V-E Day) "вооруженные силы Германии без всяких условий сдались союзникам, включая США".

Затем следует фото барельефа "Встреча на Эльбе" на мемориале Второй мировой войны в Вашингтоне. На барельефе изображена встреча советских и американских солдат в апреле 1945 года.

Однако в тексте рядом с иллюстрацией вместо упоминания этого события или вообще СССР следует краткое изложение роли США в войне в Европе, начиная с высадки в Нормандии.

"Война бушевала уже почти пять лет, когда 6 июня 1944 года войска США и союзников высадились на побережье французской Нормандии. Вторжение ознаменовало начало конца для Адольфа Гитлера и нацистской Германии. Меньше чем через год Германия капитулирует, и Гитлер будет мертв", — указывают в Пентагоне, прозрачно намекая тем самым на то, чей вклад в победу на нацизмом, по их мнению, стал решающим.

Затем идет слайд и текст, в котором говорится о том, что сначала капитуляцию немецких войск 7 мая во Франции подписал генерал-полковник Альфред Йодль. Однако 8 мая "по настоянию советского премьера Иосифа Сталина" была проведена еще одна церемония подписания капитуляции с участием немецкого фельдмаршала Вильгельма Кейтеля. Отмечается, что и Кейтель, и Йодль позднее были признаны трибуналом в Нюрнберге виновными в военных преступлениях и казнены.

О жертвах и виновных

Как говорится в презентации, капитуляция ознаменовала собой войну в Европе, в результате которой погибли десятки миллионов военнослужащих и гражданских.

"Конфликт начался в 1939 году, когда Германия и Советский Союз вторглись в Польшу. Среди погибших было около 6 миллионов евреев, которые были убиты нацистской Германией. Около 250 тысяч американских военнослужащих также были убиты в ходе боевых действий на европейском театре военных действий", — говорится в презентации.

Война началась 1 сентября с вторжения немецких войск в Польшу, после чего Великобритания и Франция 3 сентября объявили войну Германии. Советские войска вошли на территорию этой страны 17 сентября, при этом СССР не находился в состоянии войны ни с одной из стран. Официально СССР вступил в войну лишь 22 июня 1941 года после нападения Германии. США вступили в войну 7 декабря 1941 года после нападения Японии.

Далее в презентации упоминается о праздновании победы в Европе в странах-союзницах, в том числе во Франции, которая "приняла на себя большую часть всей тяжести боевых действий". Про СССР в этом месте сказано лишь, что "9 мая Советы отмечали свой собственный "День Победы".

После этого авторы презентации напоминают, что после победы над Германией война с участием "США и союзников" продолжалась против Японии на Тихом океане.

"Освобожденные союзными войсками регионы Западной Европы станут процветающими демократическими государствами, а освобожденные на востоке страны будут десятилетиями оккупированы советскими войсками", — говорится далее.

Текст сопровождается фотографиями преимущественно американских военных времен Второй мировой войны.

Помимо презентации, на сайте Пентагона опубликована викторина "День победы в Европе. Как много вы знаете о нем и о Второй мировой войне?"

Первый вопрос не оставляет сомнений, что викторина рассчитана на молодую американскую аудиторию. На вопрос, кто в Лондоне объявил о победе над Германией, предлагаются четыре фамилии британских премьеров: Уинстон Черчилль, Клемент Эттли, Маргарет Тэтчер и Тони Блэр (последний родился в 1953 году и руководил правительством в 1997-2007 годах).

Второй вопрос о том, кто из президентов США праздновал свой день рождения 8 мая 1945 года. С учетом того, что речь идет об американском лидере, авторы викторины не стали предлагать на выбор президентов вроде Рональда Рейгана или Билла Клинтона (правильный ответ — Гарри Труман).

Следующий вопрос "Сколько военных США служили во Второй мировой войне?" (правильный ответ – 16 миллионов, включая два миллиона в Европе). "Население США в то время составляло 140 миллионов человек, поэтому 11% населения США воевало во Второй мировой войне", — пишут авторы викторины.

Четвертый вопрос о том, что "технически Вторая мировая война не закончена, потому что Россия и Япония не подписали мирный договор, чтобы прекратить спор по поводу островов". Варианты ответа: острова Гилберта, Соломоновы острова, Иодзима и Курильские. Для внимательных есть подсказка: первые три варианта иллюстрированы фотографиями американских солдат времен войны, четвертый – лишь картой со стрелками, где хорошо видно, что острова расположены между Россией и Японией.

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