Такие обстоятельства: Тимур Тания о творческих планах на карантине

Актер, режиссер и сценарист Тимур Тания в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как для него проходит карантин и как планирует продолжать работать.

Радио Такие обстоятельства: Тимур Тания о творческих планах на карантине

Тимур Тания еще в марте, когда ситуация с пандемией только начинала развиваться, вместе с семьей приехал в Абхазию.

"Мы оценили ситуацию и сразу решили ехать домой, потому что такие события лучше переживать в кругу близких, родных и на своей земле… Отлично проводим время на свежем воздухе, ударились в сельское хозяйство, обрабатываем свои сады и огороды. Проводим переосмысление жизненных ценностей. Здесь, в Aбхазии, истину можно обнаружить достаточно быстро", - рассказал Тания.

Он также сообщил, что до карантина велась работа над проектом, была записана первая серия многосерийного фильма, но в связи с последними событиями все остановилось.

"Хотели привлечь всех наших актеров, сделать все абхазскими силами… Планы были, но все прервалось, и мы взяли паузу. Месяц я ни о чем не думал, но уже руки чешутся и мозг кипит, уже хочется что-то делать. Я пока в поиске, что сделать, возможно, ударюсь в Ютуб. Пока нет конкретных планов, пока есть план "придумать план", - сказал Тимур Тания.

Подробности слушайте в аудиофайле и в эфире радио Sputnik Абхазия.

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