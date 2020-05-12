Эксперт рассказал, когда в России начнется турсезон в условиях коронавируса

Радио Эксперт рассказал, когда в России начнется турсезон в условиях коронавируса

Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны, как минимум, между регионами с низким уровнем заболеваемости COVID-19 в зависимости от эпидемиологической обстановки, сообщили РИА Новости в РСТ.

"Естественно, что вся Россия ждет открытия курортов черноморских – это Крым и Краснодарский край. Летний сезон уже начинается, и здесь мы не можем затягивать с началом открытия, потому что Черное море не может быть теплым в ноябре, в декабре. Мы то можем продлить сезон, но погода не может. В Черном море купаться можно только до конца сентября. В октябре уже купаются люди стойкие. Мы все ждем открытия - первого июня. Это небольшой старт с огромными ограничениями. Реально, чтобы поехали широкие массы, это только июль месяц. Но в июле ничего не заработает, если отели не откроются в июне, потому что многие отели законсервированы и надо их расконсервировать. А для этого потребуется время и деньги. Ограничения самые элементарные – социальная дистанция в кафе, в ресторанах, на пляже, перчаточно-масочный режим, но и внутри каждого человека должен существовать барьер по поводу социальной дистанции между людьми в очередях, в аэропорту", - сказал Мкртчян в эфире радио Sputnik.

Эксперт высказал свое мнение и по поводу зарубежных поездок.

"Самый оптимистичный прогноз - с сентября, а пессимистичный, что это будет в конце года. Я туризмом занимаюсь 30 лет и пришел к выводу, что чтобы не случилось - атипичная пневмония, птичий грипп, цунами, взрывы вулканов, вот что угодно, туризм восстановится очень быстро. В следующем году мы уже забудем все про ужасы весны", - подчеркнул эксперт.

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