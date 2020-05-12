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Эксперт рассказал, когда в России начнется турсезон в условиях коронавируса

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (626)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200512/1030112209/Ekspert-rasskazal-kogda-v-Rossii-nachnetsya-tursezon-v-usloviyakh-koronavirusa.html

Член президиума "Альянса туристических агентств РФ" Мкртчян Алексан в эфире радио Sputnik поделился своим прогнозом на туристический сезон 2020 года.

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Эксперт рассказал, когда в России начнется турсезон в условиях коронавируса
Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны, как минимум, между регионами с низким уровнем заболеваемости COVID-19 в зависимости от эпидемиологической обстановки, сообщили РИА Новости в РСТ.

"Естественно, что вся Россия ждет открытия курортов черноморских – это Крым и Краснодарский край. Летний сезон уже начинается, и здесь мы не можем затягивать с началом открытия, потому что Черное море не может быть теплым в ноябре, в декабре. Мы то можем продлить сезон, но погода не может. В Черном море купаться можно только до конца сентября. В октябре уже купаются люди стойкие. Мы все ждем открытия - первого июня. Это небольшой старт с огромными ограничениями. Реально, чтобы поехали широкие массы, это только июль месяц. Но в июле ничего не заработает, если отели не откроются в июне, потому что многие отели законсервированы и надо их расконсервировать. А для этого потребуется время и деньги. Ограничения самые элементарные – социальная дистанция в кафе, в ресторанах, на пляже, перчаточно-масочный режим, но и внутри каждого человека должен существовать барьер по поводу социальной дистанции между людьми в очередях, в аэропорту", - сказал Мкртчян в эфире радио Sputnik. 

Эксперт высказал свое мнение и по поводу зарубежных поездок. 

"Самый оптимистичный прогноз - с сентября, а пессимистичный, что это будет в конце года. Я туризмом занимаюсь 30 лет и пришел к выводу, что чтобы не случилось - атипичная пневмония, птичий грипп, цунами, взрывы вулканов, вот что угодно, туризм восстановится очень быстро. В следующем году мы уже забудем все про ужасы весны", - подчеркнул эксперт. 

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (626)


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