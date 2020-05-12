Библая: предприниматель - не жулик, он хочет понимать, за что платит налоги и сколько

О положении дел в предпринимательской сфере, необходимости мер поддержки бизнеса в условиях пандемии рассказал председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии Вячеслав Библая на встрече, организованной Общественной палатой.

Радио Библая: предприниматель не жулик, а тот, кто хочет понимать, за что платит налог

"Бизнес в условиях пандемии" под таким названием состоялось заседание во вторник, 12 мая, в Общественной палате Абхазии. После введения карантина и ограничительных мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции многие организации, торговые объекты и предприятия общественного питания приостановили работу по распоряжению правительства.

По мнению председателя Ассоциации предпринимателей Абхазии Вячеслава Библая, в последние годы у власти и предпринимательского сообщества нет диалога.

"К сожалению, государство не слышало бизнесменов. О предпринимателях вспоминали только в том случае, когда нужно было заплатить налоги. После этого предприниматель остается наедине со своей проблемой, которую никто решать не хочет. Бизнес и государство – это одно целое, и они не могут существовать друг без друга. Политика любой нормальной страны предусматривает комфортные условия ведения бизнеса, а у нас, к сожалению, сегодня происходит так, как содрать с овцы шерсть, а что с ней дальше никто не задумывается", - сказал Библая.

По его мнению, не меньше чем пандемия бизнесу Абхазии нанес урон закон "О налоге на добавленную стоимость".

"Этот злосчастный, конечно же, закон о ввозном НДС нанес колоссальный урон, можно сказать не меньше, чем сегодняшняя ситуация с карантином. А ведь кто заплатил эти деньги НДС? Заплатил конечный покупатель, то есть наш народ", - сказал Библая.

По его мнению, государство в сегодняшней ситуации может помочь бизнесу, отсрочив, либо отменив налог на добавленную стоимость, который "пагубно сказался на экономике страны".

"В данных условиях мы понимаем, что не соберем тех денег, которые должны были собрать. То, что заложено в бюджет, мы точно не соберем. Наше обращение к руководству страны - может быть, есть смысл полностью пересмотреть систему налогообложения и перейти на какую-нибудь другу систему", - отметил он.

По мнению председателя Ассоциации предпринимателей Абхазии, властям и бизнесу надо сесть за стол переговоров и договариваться об оптимальных правилах "игры".

"Предприниматель это не жулик, который не хочет платить налоги, а человек, который хочет понимать, за что он платит и сколько", - сказал Библая.

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