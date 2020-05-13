Скорик: надо "собрать волю в кулак" и не ждать пока туристов в Абхазии

В Абхазии до 15 мая действует ряд ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
"В Российской Федерации инфекция идет в рост, пока еще нет стабилизации ситуации. Считаю, что жители Абхазии должны ограничить поездки за пределы республики, "собрать всю свою волю в кулак" и понять, что пока туристов и гостей в нашу республику не надо ждать", - сказала в эфире радио Sputnik Людмила Скорик.
По мнению главного санитарного врача Абхазии, ситуация с коронавирусной инфекцией в республике может дестабилизироваться в связи с туристическим потоком.
В Абхазии на сегодняшний день подтверждено десять случаев заболевания коронавирусом. Все заболевшие - студенты российских вузов, которые недавно вернулись на родину.
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