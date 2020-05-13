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Скорик: надо "собрать волю в кулак" и не ждать пока туристов в Абхазии

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (447)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200513/1030112757/Skorik-nado-sobrat-volyu-v-kulak-i-ne-zhdat-poka-turistov-v-Abkhazii.html

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик поделилась своим мнением в эфире радио Sputnik о снятии ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции.

Радио
Скорик: надо "собрать волю в кулак" и не ждать пока туристов в Абхазии

В Абхазии до 15 мая действует ряд ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

"В Российской Федерации инфекция идет в рост, пока еще нет стабилизации ситуации. Считаю, что жители Абхазии должны ограничить поездки за пределы республики, "собрать всю свою волю в кулак" и понять, что пока туристов и гостей в нашу республику не надо ждать", - сказала в эфире радио Sputnik Людмила Скорик.

По мнению главного санитарного врача Абхазии, ситуация с коронавирусной инфекцией в республике может дестабилизироваться в связи с туристическим потоком.  

В Абхазии на сегодняшний день подтверждено десять случаев заболевания коронавирусом. Все заболевшие - студенты российских вузов, которые недавно вернулись на родину.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (447)


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