Такие обстоятельства: Дбар об уникальности краснокнижной белуги

В чем уникальность краснокнижной белуги и какие должны быть штрафные санкции, когда речь заходит о таких организмах, в беседе на радио Sputnik рассказал директор Института экологии Абхазии Роман Дбар.

Радио Такие обстоятельства: Дбар об уникальности краснокнижной белуге

В социальных сетях появилось видео, на котором рыбаки демонстрируют улов в виде крупной особи белуги, занесенной в Красную книгу. Самая крупная пресноводная рыбы на планете была поймана у берегов Абхазии.

"Этот вид занесен практически во все Красные книги, и Черное море - один из ареалов обитания этой самой крупной пресноводной рыбы на планете. Рыба очень медленно растет и живет около ста лет, достигает очень больших размеров. Известны рыбы весом около двух тонн и больше девяти метров в длину. В дикой природе не происходит естественного возобновления этой рыбы, если даже оно происходит, то в очень ограниченном количестве. В России считается, что она не воспроизводится в дикой природе, поэтому существуют фермы, где происходит искусственное размножение", - отметил ученый.

По словам Дбар, самая крупная особь белуги, которая была поймана в Абхазии, достигала около 600 килограммов, это было в 1957 году.

"Люди очень часто недооценивают цену биологического разнообразия. Человек является частью природы, и он связан бесчисленными связями, когда эти связи начинают разрываться и сокращаться, то рано или поздно происходит коллапс. Если говорить о материальных вещах от ущерба, то штрафные санкции в Абхазии по белугам довольно скромные. Когда речь идет о краснокнижных видах, когда речь идет об уникальных организмах, штрафные санкции должны быть достаточно суровыми, для того чтобы они были чувствительными", - сказал Дбар.

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