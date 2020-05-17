Мы все умрем: злоупотребление антисептиками, часть II

Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.

Радио Мы все умрём. Злоупотребление антисептиками. Часть II

Дезинфицирующие средства уничтожают все микробы в зоне поражения - как вредные, так и полезные. Но микробиом – фундамент любой экосистемы. Разве тонны чистящих средств, которыми сейчас поливают улицы, не могут уничтожить микробиом почвы, воды и воздуха, тем самым нанеся природе непоправимый вред? И эффективны ли они в борьбе с патогенами на 100%?

Микробиолог и популяризатор науки Евгений Плисов рассказал, из чего состоят и как работают вещества, которыми сейчас обрабатывают улицы и подъезды, с какой вероятностью они приведут к появлению устойчивых "супер-патогенов" и убьют наш иммунитет. Эколог, кандидат биологических наук и автор ютуб-канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков объяснил, насколько эти вещества опасны для почв, вод и экосистемы в целом, и как природа отреагирует на захлестнувшее мир цунами антисептиков.

В этом эпизоде мы говорили про то, как именно антисептик убивает микробов, и не может ли он заодно убить наш иммунитет, домашний микробиом и экологию. В предыдущем выпуске дерматовенеролог рассказала про химический состав самых распространенных антисептиков, об эффективности этих вещей в борьбе с патогенами, об их влиянии на наш организм снаружи и изнутри.

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