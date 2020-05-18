Такие обстоятельства: Мальцева о перспективе курортного сезона в Абхазии

Каковы тенденции турсезона 2020 и как может сложится он для Абхазии в связи с угрозой распространения коронавируса в мире, своими наблюдения в беседе на радио Sputnik поделилась гостиничный консультант Мария Мальцева.

Радио Такие обстоятельства: Мальцева о перспективе курортного сезона в Абхазии

Оценка на турсезон 2020 неутешительная, до сих не открываются границы, чартеры только начинают свою работу отметила Мальцева.

"Турист к нам едет ниже среднего уровня, он очень бюджетный, если он рассчитывал свой отпуск на 7-10 дней, то сейчас есть надежда, что протяженность увеличится от 10 до 16 дней. Но вопрос в другом, а будет ли готов гость потратиться и на что. Наш клиент - это непостоянный гость в Турции, в Италии, потому мы знаем, что он у нас будет точно, но никто пока не знает, какие регулирующие меры примет Абхазия. Что нам скажет правительство по поводу того, как должен быть организован отдых для гостей приезжающих сюда", - подчеркнула собеседница радио Sputnik Абхазия.

По словам гостиничного консультанта, гости в республике могут находиться на пляже друг от друга на совершено безопасном расстоянии, никого не ущемляя и не переживая, что кто-то на него чихнет. Помимо этого, экологическая ситуация в Абхазии в сравнении с российскими курортами намного благоприятнее, благодаря тому что у нас произрастают уникальнейшие растения, которых нет нигде. Все это будет служить положительным фактором для привлечения туриста в Абхазию, заключила Мальцева.

За весь период пандемии в Абхазии было зафиксировано 20 случаев COVID-19. По уточнениям оперштаба по защите населения от коронавируса, в настоящее время часть заболевших - студенты, вернувшиеся из России, один заразившийся военнослужащий Седьмой российской базы, прибывший из Дагестана и проходящий лечение на базе, двое из ранее подтвержденных на коронавирусную инфекцию граждан – жители Бамборы, прибывшие из Москвы, и семья из трех человек - жители Сухума, прибывшие из Сочи.

В апреле инфекция была выявлена у троих жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась. По данным Минздрава, 16 мая из Гудаутской больницы также был выписан один из курсантов, прибывших из России.

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