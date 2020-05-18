Метеоролог рассказала, когда в Абхазии ожидать майскую грозу

О том, какая погода будет во второй половине месяца, готовит ли май сюрпризы, в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Абхазии Лариса Ахба.

Радио Ахба рассказала, когда в Абхазии ожидать майские грозы

В ближайшие дни погода относительно устойчивая, и осадки не ожидаются благодаря антициклону, но из-за высокой влажности ночью и утром местами возможен туман, рассказала радио Sputnik метеоролог Лариса Ахба.

"В ночь с 21 на 22 мая погода изменится, с запада идет циклон, фронты которого оказывают большое влияние на всю территорию России, их периферия или ложбина дойдет до нас, и погода изменится. Она будет неустойчивой 22, 23 и 24 мая. Переменный дождь 22 мая перейдет в сильный дождь с грозой, днем 23 мая погода прояснится, однако 24-го погода вновь будет неустойчивой. Днем 26 мая погода прояснится, будет блокирующий антициклон, который не даст фронтам атлантического циклона влиять на территорию Абхазии. Относительная устойчивая погода продержится до 27 мая, а 28 уже немного из-за перепадов температуры местами возможны кратковременные осадки, 29 мая тоже без осадков, но на следующий день вновь неустойчивый фронт, который может испортить погоду, правда, это тоже на короткое время, в последний день мая должно проясниться, без осадков", - сообщила Ахба.

По ее словам, среднесуточная температура воздуха будет 16-17 градусов, ночью температура может держаться в пределах 13-16 градусов, а днем от 18 до 23 градусов.

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