Глобальный экологический эксперимент: как пандемия меняет природу

Благодаря повсеместному карантину и самоизоляции ученые разных стран впервые наблюдали, как изменяются природа и климат, если человек прекращает свою деятельность.

О результатах этого непреднамеренного планетарного эксперимента — в материале автора РИА Новости Владислава Стрекопытова.

Цели Парижского соглашения неожиданно достигнуты

Производство встало, спрос на уголь и нефть обрушился, дорожный трафик резко ослабел, самолеты не летают. Все это существенно сократило выбросы главного парникового газа — диоксида углерода.

В отчете Центра экологии дорог Калифорнийского университета в Дэйвисе отмечается, что после введения режима самоизоляции в США суммарный ежедневный пробег автомобилей в разных штатах снизился на 60-80 процентов. Примерно на столько же упали продажи топлива и, соответственно, — выбросы CO2.

С 1 марта по 14 апреля этот показатель уменьшился на 71 процент, что эквивалентно четырем процентам за год. А это больше, чем требуется для борьбы с изменением климата.

В глобальном обзоре Международного энергетического агентства (IEA), посвященном влиянию пандемии COVID-19 на рынок энергоносителей, говорится, что в этом году выбросы СО2 сократятся на рекордные восемь процентов. Притом что ООН призывает стремиться к ежегодному уменьшению на 7,6 процента, чтобы достичь самой амбициозной цели Парижского соглашения — ограничить глобальное потепление в текущем столетии 1,5 градуса Цельсия.

Получается, что всему человечеству достаточно раз в год уходить на несколько недель на карантин, чтобы сохранить климат Земли.

Чистое небо над Китаем и Европой

Экологическая ситуация в Китае считалась самой неблагоприятной в мире, поэтому здесь остановка предприятий чувствуется особенно.

По данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), в течение двух недель с 23 января, когда приняли меры по сдерживанию распространения коронавируса, потребление угля на шести крупнейших электростанциях страны снизилось на 40 процентов, а выбросы углекислого газа — на 25 процентов, примерно на 100 миллионов. Это эквивалентно шести процентам глобальных выбросов за тот же период или одному — за год внутри Китая.

Во время карантина жители Шанхая впервые увидели голубое небо, а среднее число "дней с хорошим воздухом" в 337 крупнейших городах Китая увеличилось на 21,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Кроме того, в воздухе над севером страны на 35 процентов меньше твердых частиц размером менее 2,5 микрона, которые глубоко проникают в легкие и наносят серьезный вред здоровью.

Спутниковые снимки, опубликованные НАСА, выявили в январе-феврале в Китае сокращение выбросов диоксида азота — высокореактивного газа, образующегося при сгорании ископаемого топлива и опасного для легких. Та же картина в Европе, по информации ЕКА.

Численный анализ спутниковых данных показал, что во время карантина выбросы диоксида азота в городах на севере Китая, Западной Европы и США уменьшились на 40-60 процентов по сравнению с прошлым годом. Это рекорд за все время спутниковых наблюдений с начала 1990-х.

Позитивные последствия для человека

Ученые подсчитали, что вредные выбросы в атмосфере, связанные с антропогенным воздействием, сокращают ожидаемую продолжительность жизни в мире почти на три года. Это 8,8 миллиона преждевременных смертей в год — больше, чем от курения, всех глобальных военных конфликтов или СПИДа. Исследователи называют это "пандемией загрязнения воздуха".

Как скажется на здоровье более чистый воздух из-за карантина, еще предстоит подсчитать. Но ученые уверены, что как минимум по продолжительности жизни человечество окажется в выигрыше. Возможно, затихнет и пандемия.

Есть четкая связь между качеством атмосферного воздуха и способностью организма противостоять инфекциям. Грязный воздух вреден для легких и сердца, обостряет хронические заболевания дыхательных путей, понижает общий иммунитет.

Впрочем, эффект временный. В Китае, где ограничения в большинстве провинций уже сняли, выбросы возвращаются к прежним значениям.

Ложка дегтя

Немецкие ученые установили, что одновременно с резким очищением воздуха в Китае от углекислого газа и диоксида азота загрязнение его приземным озоном выросло в полтора-два раза.

В отличие от стратосферного озона, защищающего Землю от губительного ультрафиолетового излучения, тропосферный, или приземный, озон — вредный вторичный газ, вызывающий легочные и сердечные заболевания.

Он образуется в нижних слоях атмосферы в результате сложных реакций при содействии света и тепла, смогом стоит в жаркие солнечные дни над городами и индустриальными центрами.

Зимой оксиды азота разрушают приземный озон, и его концентрация обычно низкая. Сейчас же он накапливается.

Дрожь Земли

Отметили и необычный эффект глобального карантина — уменьшилась вибрация поверхностного слоя Земли, или, как говорят геофизики, сейсмический шум. Это может быть результатом остановки транспорта и крупных производств.

По данным Королевской обсерватории Бельгии в Брюсселе с 18 марта, когда в стране ввели особый режим для сдерживания коронавируса, вертикальные подвижки земной коры уменьшились на десять-пятнадцать нанометров. Это примерно треть антропогенного вклада.

Ослабление вибрации принесло немалую пользу геофизикам, которые смогли использовать малоамплитудные естественные фоновые колебания, такие как океанские волны, для тонких исследований земной коры. Точнее работают сейсмические детекторы, предсказывающие землетрясения.

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