14:08 21 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD70.92
  • EUR77.80
Поиск
Алиса Ардзинба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Такие обстоятельства: Ардзинба о выезде в Россию на лечение во время пандемии

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (59)
84 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200521/1030181016/Takie-obstoyatelstva-Ardzinba-o-vyezde-v-Rossiyu-na-lechenie-vo-vremya-pandemii.html

О том, как граждане Абхазии выезжают на плановое лечение в Россию во время пандемии, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала и.о. замминистра здравоохранения республики Алиса Ардзинба.

Радио
Такие обстоятельства: Ардзинба о выезде в Россию на лечение во время пандемии

"Есть граждане России, которые постоянно проживают на территории республики, у них более упрощенный порядок – они обращаются в МИД, на основании абхазских документов, которые подтверждают, что у них есть прописка на территории Абхазии, им готовят свидетельство о возвращении на родину. Это в случае, если ежемесячно им необходимо проходить государственную границу", - рассказала Ардзинба.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 25 человек. Из них трое выздоровели, и один пациент умер. На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находятся 20 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 

Подробности слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия и в аудиофайле.

Читайте также:

Темы:
Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (59)


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Пещера тростниковой флейты, Китай
Нимфы, светлячки и железная дорога: самые необычные пещеры мира
Жизнь возвращается: в сирийские города вернулись люди
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться