Такие обстоятельства: Ардзинба о выезде в Россию на лечение во время пандемии

О том, как граждане Абхазии выезжают на плановое лечение в Россию во время пандемии, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала и.о. замминистра здравоохранения республики Алиса Ардзинба.

Радио Такие обстоятельства: Ардзинба о выезде в Россию на лечение во время пандемии

"Есть граждане России, которые постоянно проживают на территории республики, у них более упрощенный порядок – они обращаются в МИД, на основании абхазских документов, которые подтверждают, что у них есть прописка на территории Абхазии, им готовят свидетельство о возвращении на родину. Это в случае, если ежемесячно им необходимо проходить государственную границу", - рассказала Ардзинба.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 25 человек. Из них трое выздоровели, и один пациент умер. На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находятся 20 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Подробности слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия и в аудиофайле.

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