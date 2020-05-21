Такие обстоятельства: Ардзинба о выезде в Россию на лечение во время пандемии

"Есть граждане России, которые постоянно проживают на территории республики, у них более упрощенный порядок – они обращаются в МИД, на основании абхазских документов, которые подтверждают, что у них есть прописка на территории Абхазии, им готовят свидетельство о возвращении на родину. Это в случае, если ежемесячно им необходимо проходить государственную границу", - рассказала Ардзинба.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 25 человек. Из них трое выздоровели, и один пациент умер. На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находятся 20 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
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