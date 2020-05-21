Скорик об изоляции курсантов в Абхазии: будем проверять пока не убедимся, что здоровы

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик в эфире радио Sputnik рассказала о работе с курсантами, находящимися в изоляции.

Радио Скорик об изоляции курсантов в Абхазии: будем проверять пока не убедимся, что здоровы

На данный момент в изоляции в гостинице остаются около 200 человек, из них около 150 - курсанты российских вузов, вернувшиеся на родину.

"Работа в "очаге" (гостиница, в которой все прибывшие в Абхазию курсанты проходят изоляцию - ред.) будет продолжаться до последнего больного, всех контактных мы отслеживаем и тестируем. Мы проводим эту работу ежедневно и будем проводить до тех пор, пока не убедимся в том, что мы отпускаем на улицу только здоровых людей", - сказала Скорик.

Главный санитарный врач в беседе на радио напомнила о важности соблюдения ограничительных мер.

"Нужно как можно больше ограничить посещение общественных мест. Ни в коем случае близко не контактировать даже со своими теплыми близкими знакомыми", - подчеркнула Скорик.

На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом с апреля в Абхазии составляет 25 человек.

В апреле инфекция была выявлена у троих жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась. По данным Минздрава, 16 мая из Гудаутской больницы также был выписан один из курсантов, прибывших из России.

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