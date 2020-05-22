Гражданин и начальник: Ашуба об итогах инспекции и планах по благоустройству Сухума

Решением каких вопросов занимается новое руководство столицы, что успело сделать, а также о планах на будущее в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал замглавы администрации Сухума Астамур Ашуба.

Радио Гражданин и начальник: Ашуба об итогах инспекции и планах по благоустройству Сухума

Ремонт фонтанов, укладку новой плитки, организацию "карманов" для выносной торговли и освещение на набережной планируют в ближайшее время в столичной администрации, рассказал радио Sputnik замглавы администрации Сухума Астамур Ашуба.

"Из того, что нам удалось сделать к сегодняшнему дню - провести ремонтные работы у памятника Махаджирам, что входило в план подготовки ко Дню памяти жертв Кавказской войны, ремонт бронзового фонтана у Брехаловки. Почти завершили стрижку газонов по всей набережной. Запланирована укладка тротуарной плитки в местах ее дефектов, также в планы входит озеленение цветочных клумб на площади имени Сергея Багапш", - рассказал Ашуба.

Он подчеркнул, что намеченные работы по благоустройству площади, названной в честь второго президента Абхазии Сергея Багапш, носят временный характер, так как специальной комиссии предстоит выработать архитектурные и иного вида решения по этой площади.

Более подробно беседу можно послушать в аудиофайле.

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