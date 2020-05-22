Горсобрание Сухума утвердило Беслана Эшба на пост главы столицы

СУХУМ, 22 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Сухумского городского собрания утвердили кандидатуру Беслана Эшба на должность главы администрации Сухума в пятницу 22 марта, сообщил Sputnik председатель Горсобрания Константин Пилия.

"Из 26 депутатов присутствовали 25 человек. По итогам тайного голосования 24 депутата проголосовали "за", один воздержался", - отметил он.

Беслан Эшба был назначен на пост исполняющего обязанности главы администрации Сухума по указу президента Абхазии Аслана Бжания 30 апреля. На этой должности он сменил Кана Кварчия, который был назначен руководителем администрации экс-президентом Раулем Хаджимба в октябре 2019 года.

19 мая Аслан Бжания представил на согласование в Сухумское городское собрание кандидатуру Эшба для назначения на должность главы города.

Согласно закону, кандидатура президента Абхазии на должность главы администрации столицы должно утвердить городское Собрание в течение 30 дней со дня его представления, проведя тайное голосование. При этом для утверждения кандидатуры на должность необходимо, чтобы "за" проголосовали 14 депутатов из 26.

Если Горсобрание утверждает кандидатуру, которую представил президент, издается указ о назначении нового главы администрации Сухума. В случае, если кандидатура не утверждается с первого раза, то президент имеет право второй раз представить эту же кандидатуру.

В случае если городское Собрание во второй раз отклонит кандидатуру, которую представил президент, то глава государства в тридцатидневный срок должен назвать имя другого человека на должность главы администрации Сухума, и процедура будет повторена.

Главой администрации города может быть назначен гражданин Абхазии, достигший тридцатилетнего возраста и имеющий общий трудовой стаж не менее пяти лет. Назначается глава администрации на срок полномочий Собрания, при этом он может быть досрочно освобожден от занимаемой должности президентом республики в результате утраты его доверия или выражения ему недоверия Собранием.

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