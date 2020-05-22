19:56 22 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.88
  • EUR78.44
Поиск
Юрий Серебрянский
© Фото : euroonco

Серебрянский: коронавирус приводит к "выключению" органов человека

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (661)
10 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200522/1030190985/Serebryanskiy-koronavirus-privodit-k-vyklyucheniyu-organov-cheloveka.html

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, кардиолог Юрий Серебрянский рассказал в эфире радио Sputnik об основных методах лечения COVID-19

Радио
Серебрянский: коронавирус приводит к "выключению" органов человека

Об основных методах лечения коронавирусной инфекции в эфире радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, кардиолог Юрий Серебрянский.

"С течением времени механизм развития коронавирусной инфекции становится более понятным. Ранее обсуждалось, что развивается двухсторонняя пневмония, которая завершается фиброзом легких. Однако исследования показали, что патогенез более сложный. Наряду с поражением легочной ткани поражаются сосуды легких и других органов, возникают внутрисосудистые тромбы, что приводит к выключению органов. Поэтому изменилась тактика лечения коронавирусной инфекции, вводятся антикоагулянты", - рассказал Юрий Евстафьевич.

По словам врача, мировая практика показывает, что у людей должна быть самодисциплина и самоограничение. Обязательно надо проводить санитарные меры, мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующими растворами.

Читайте также:

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (661)


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Свечи и венки: потомки абхазских махаджиров почтили память жертв Кавказской войны
Коронавирус - не игрушка: в Испании производят новую серию кукол
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться