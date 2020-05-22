Серебрянский: коронавирус приводит к "выключению" органов человека

Радио Серебрянский: коронавирус приводит к "выключению" органов человека

Об основных методах лечения коронавирусной инфекции в эфире радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, кардиолог Юрий Серебрянский.

"С течением времени механизм развития коронавирусной инфекции становится более понятным. Ранее обсуждалось, что развивается двухсторонняя пневмония, которая завершается фиброзом легких. Однако исследования показали, что патогенез более сложный. Наряду с поражением легочной ткани поражаются сосуды легких и других органов, возникают внутрисосудистые тромбы, что приводит к выключению органов. Поэтому изменилась тактика лечения коронавирусной инфекции, вводятся антикоагулянты", - рассказал Юрий Евстафьевич.

По словам врача, мировая практика показывает, что у людей должна быть самодисциплина и самоограничение. Обязательно надо проводить санитарные меры, мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующими растворами.

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