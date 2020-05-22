Названы болезни, увеличивающие риск смерти от COVID-19

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире зафиксировано около пяти миллионов случаев заражения коронавирусом, 327 тысяч умерли.

СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Больные коронавирусом с хроническими заболеваниями печени, в частности циррозом, чаще других умирают после заражения COVID-19. К тому выводу пришли врачи, опубликовав свое исследование в журнале Journal оf Hepatology.

В исследованиях участвовали 152 человека с болезнями печени и подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Половине пациентов после госпитализации потребовалась вентиляция легких, а в 40 процентах случаев эти пациенты умирали.

Врачи также проследили закономерность, что за период пандемии, почти в 80 процентах случаев смертей пациентов, страдавших циррозом, причиной стало заболевание легких.

В России количество инфицированных составляет 326 тысяч, более трех тысяч человек умерли, почти сто тысяч выздоровели.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 25 человек. Всего шесть выздоровевших, один летальный исход.

По данным оперштаба, лечение от коронавируса в Гудаутской больнице получают 17 человек, еще трое были выписаны в четверг 21 мая.

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