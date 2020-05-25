Квициния о ситуации на КПП "Псоу": наконец-то все службы научились взаимодействовать

Министр по чрезвычайным ситуациям в Абхазии Лев Квициния в эфире радио Sputnik оценил ситуацию, складывающуюся на контрольно-пропускном пункте по реке Псоу.

Радио Квициния о ситуации на КПП "Псоу": наконец-то все службы научились взаимодействовать

Бригада медуправления МЧС Абхазии приступила к проверке лиц, пересекающих границу по реке Псоу 25 марта. 13 апреля, согласно дополнительному распоряжению руководства страны, они приостановили эту работу и возобновили ее 14 мая по приказу президента Абхазии Аслана Бжания.

"Учитывая ту информацию, которую мы имеем, а мы часто выезжаем на место, наши сотрудники работают там, измеряют температуру - ситуацию можно оценить как удовлетворительную. На мой взгляд, все там налажено. Есть четкое взаимодействие между ведомствами. Пограничники, санитарные службы, МЧС - все работают, сообща. Наконец-то мы все вместе научились работать. Ситуацию на границе постоянно мониторят и контролируют соответствующие службы, каждое утро все цифры докладываем руководству страны", - сказал Квициния.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них четырнадцать человек выздоровели, и один пациент умер.

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