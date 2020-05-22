Проверка и изоляция: как в Абхазии контролируют прибывающих из-за границы

Некоторые граждане, прибывшие из России в республику, утверждают, что на границе их состояние никто не проверял, а после никто не контролировал соблюдение ими режима самоизоляции.

Что думают профильные структуры о подобных заявлениях граждан страны, как осуществляют проверку состояния и фиксацию въезжающих, кто ведет контроль за соблюдением самоизоляции и почему тепловизор на КПП "Псоу" стал давать сбой, в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Мнения разнятся

Коронавирус за последние месяцы стал основной и наиболее остро обсуждаемой темой не только в обществе, но и в социальных сетях. Например, житель Гудауты Александр, который вместе с отцом вернулся из Москвы в Абхазию 4 мая, в своем посте в Faceboоk написал, что на границе никто не проверял у них температуру. Она появилась у него на седьмой день после приезда, но не поднималась выше 37,3. Спустя пять дней Александр, его отец и сестра обратились в Гудаутскую больницу, где у них взяли анализы на коронавирус. Заболевание было выявлено только у Александра.

Мужчина в своей публикации также пожаловался на то, что результаты тестирования им сообщили на словах, никакие документы им переданы не были. Помимо этого, Александр возмущен тем, что в одной палате с ним находится его сестра, у которой COVID-19 не был обнаружен.

"Попросили наши снимки для консультации со знакомыми врачами в Москве. У сестры ничего нет, все чисто. У меня небольшое воспаление, которое недолечено, но никакой пневмонии и никакого коронавируса нет. Держат просто так", - написал Александр.

16 мая коронавирус был выявлен у троих членов одной семьи из Сухума, двое из которых прибыли в Абхазию из Сочи 5 мая. По словам главы семейства, супругу и дочь во время пересечения границы никто не проверил. После того как они приехали домой, санитарные службы также с ними не связывались.

Противоположное мнение высказала жительница столицы Николь Лазба. Она рассказала, что в Москве она находилась с 28 февраля и вернулась домой 3 мая.

На абхазской стороне границы сделали копии ее документов, попросили заполнить бланк, где были вопросы о том, откуда она приехала, сколько времени там находилась, куда направляется, а также измерили температуру с помощью тепловизора и записали номер телефона.

"Температура была в норме. Так как я живу одна, никаких проблем с самоизоляцией не было. Пока я была на карантине, мне звонили два раза с вопросом о том, как я себя чувствую. Первый раз позвонили примерно через три дня после приезда. Медики напомнили, что я в течение двух недель не должна нарушать режим самоизоляции, но я и так соблюдала эти меры как в Абхазии, так и в Москве, потому что не хочу никого подвергать опасности", - поделилась Лазба.

Девушка призналась, что не сразу приняла решение о приезде в Абхазию, но в Москве ей с каждым днем было находиться все тяжелее. Обстановка сильно давила, отметила она. Возвращалась Лазба с тщательным соблюдением правил безопасности и в полном "обмундировании" - медицинская маска, перчатки, антисептики тоже всегда под рукой.

Она добавила, что по сей день старается держать социальную дистанцию и выходить на улицу по мере необходимости.

В отличие от скептиков, Лазба не только верит в существование коронавируса, но и предполагает, что успела им переболеть еще в начале года.

"Это зимой я переболела какой-то болезнью по симптомам похожей на коронавирус. Описанные в брошюрах симптомы, все они были у меня в январе. Я думаю, что это мог быть коронавирус", - рассказала Лазба и поделилась планами, что собирается в скором времени сдать кровь на анализы и проверить, содержатся в ней антитела или нет.

Позиция Парламента

В понедельник, 18 мая, депутаты Парламента Абхазии встретились с руководителями профильных органов и обсудили эпидемиологическую обстановку в стране. В частности они затронули тему соблюдения режима самоизоляции граждан, прибывших в республику из-за границы.

Как отметил замминистра здравоохранения Алхас Конджария, такое отношение граждан к предписаниям медиков значительно повлияло на эпидобстановку в Абхазии.

По мнению координатора оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, депутата Народного Собрания Рауля Лолуа, граждан, которые возвращаются в Абхазию, должны контролировать на местах их пребывания специалисты СЭС, участковые врачи и Министерство внутренних дел, что бывает не всегда, считает он.

"Я хочу вам сказать, что со сколькими людьми я разговаривал, практически никто и никому не звонил, никто к ним не приходил. А ведь это же важно. Более того, надо было сразу установить, куда этот человек приезжает, с кем он контактирует, с кем он живет. Соответственно, уже там работать с этими людьми на протяжении всех 14 дней", - сказал Лолуа.

Спикер Народного Собрания Валерий Кварчия сторонник более жестких мер по принуждению граждан соблюдать самоизоляцию. Тех, кто игнорирует предписания врачей, надо принудительно помещать на карантин.

Работа на границе

Бригада медуправления МЧС Абхазии приступила к проверке лиц, пересекающих границу по реке Псоу 25 марта. 13 апреля, согласно дополнительному распоряжению руководства страны, они приостановили эту работу и возобновили ее 14 мая по приказу президента Абхазии Аслана Бжания.

В этот промежуток времени измерением температуры прибывающих в республику, в том числе с помощью бесконтактных градусников, и заполнением анкет занимались сотрудники пограничного отряда, рассказал корреспонденту Sputnik бывший начальник погранотряда СГБ Абхазии Нодар Чачхиани.

По поводу достоверности публикаций в социальных сетях и заявлений граждан о том, что во время пересечения границы их никто не проверял на наличие повышенной температуры тела, Чачхиани выразил сомнения. При этом он подчеркнул, что готов с каждым из них связаться по телефону и обсудить предметно эту ситуацию.

На встрече с депутатами 18 мая Чачхиани подчеркнул, что информационная подача о работе государственной границы изначально была неверной. Граница не закрыта, там введены ограничительные меры.

"У нас не закрыта граница. Закрытая граница выглядит совершенно по-другому. Именно поэтому наши граждане требуют отчета как за закрытую границу. Естественно, у них возникают вопросы, почему там проходят люди, и отсюда создаются всякие кривотолки", - сказал он.

Он также напомнил, что в соответствии с распоряжением руководства страны границу пересекают и российские граждане, не имеющие абхазского гражданства, но это исключительно военнослужащие Седьмой российской военный базы, Пограничного управления России, подразделения Федеральной службы охраны, члены их семей, а также родственники умерших и покоящихся в Абхазии людей, которые должны предоставить на границе документы о факте смерти родственника и о наличии кровных уз с ним.

Член оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния не стал оценивать обстановку на границе в период, когда бригада медиков МЧС не дежурила там.

"Мы ведем не только статистику, но и измеряем температуру, записываем их данные, адреса. Все эти данные передаются в Минздрав и МВД. Если с 14 мая кто-то утверждает, что пересек границу и не был зафиксирован, я считаю это выдумкой", - отметил Квициния в беседе с корреспондентом Sputnik.

Он добавил, что мимо пограничников и медиков незамеченным никто пройти не может. Тепловизор сейчас из-за жары дает сбой, и в таких случаях температуру граждан измеряют бесконтактным градусником.

По словам Квициния, медики МЧС дежурят посменно – сутки через трое, они обеспечены медицинскими масками, перчатками и антисептиками. На границе дежурит машина скорой помощи на случай, если кому-то станет плохо. Если у кого-то будут явные признаки коронавируса, есть возможность вызвать специализированный для таких обстоятельств транспорт Министерства здравоохранения.

Контроль за изоляцией

За весь период введения карантина в Абхазии на самоизоляции в общей сложности находилось около 800 человек, сообщила Sputnik главный санитарный врач республики Людмила Скорик. По ее словам, специалисты СЭС поддерживают с ними контакты по телефону, а также совместно с сотрудниками МВД проверяют достоверность информации, которую прибывшие в республику граждане предоставили на границе.

В беседе с корреспондентом Sputnik она призвала население Абхазии помочь профильным органам и сообщать о нарушителях режима самоизоляции на телефон горячей линии Минздрава.

По ее словам, это необходимо, потому что данные всех въезжающих в Абхазию граждан фиксируются на границе, но нередко их прописка, указанная в паспорте, не совпадает с действительным местом проживания.

"Нам передают их паспортные данные, но иногда эти лица не проживают по месту своей регистрации. Если будут такие сознательные граждане, которые будут сообщать о том, что тот или иной прибывший в Абхазию человек не соблюдает карантин, то у служб будет намного меньше работы", - сказала Скорик.

Единый многоканальный номер контактного центра Минздрава Абхазии 0303 для абонентов, звонящих с городских номеров, работает многоканальный телефон +7 940 789 03 03.

По поручению министра здравоохранения, исполнение необходимых мер и процедур на границе по реке Псоу курирует главный санитарный врач по Гудаутскому району Инга Чанба. Она рассказала Sputnik, что многие граждане страны, вернувшиеся в Абхазию, не соблюдают режим самоизоляции и беспечно относятся не только к своей безопасности, но и к здоровью общества. Они сохраняют спокойствие до проявления симптомов, но как только это происходит, начинается паника, отметила она.

Чанба также рассказала о том, как происходит определение круга лиц, с которыми контактировали заболевшие коронавирусом граждане.

"Конечно, есть те, кто соблюдает и не соблюдает режим самоизоляции. После того, как у пациента проявились симптомы заболевания, мы их опрашиваем и составляем первую, вторую линии их контактов. В первую линию входят те, с кем они контактировали лично, а вторая – это те люди, которые контактировали с гражданами, относящимся к первой линии контактов. Мы записываем все телефоны, обзваниваем", - сказала Чанба.

Главный санитарный врач Гудаутского района опасается повторения в Абхазии "дагестанского сценария", когда жители этой республики также не верили в коронавирус, и это привело к вспышке заболеваемости.

"Если люди не будут соблюдать режим самоизоляции, прогноз на будущее неблагоприятный. Строгий карантин и ограничительные меры вводятся потому, что вирус очень коварный, и мы не знаем, как он себя поведет. Уже фиксируются не только легочные формы заболевания, но и почечная, кишечная. Я вас уверяю, у нас повторится сценарий Дагестана, если мы не будем соблюдать защитные меры", - отметила Инга Чанба.

В апреле в Абхазии была распространена информация о том, что на территории республики подготовлено более 400 мест в гостиницах и пансионатах для изолирования граждан, которые вернулись в страну. Как показывает практика, на сегодняшний день только сухумская гостиница "Айтар" принимает граждан на карантин, который стал обязательным только для курсантов российских военных вузов. По словам Чанба, многие владельцы объектов не захотели следовать тому же примеру и отказались размещать у себя людей для изоляции.

Чанба также рассказала, что некоторые курсанты не соблюдают правила самоизоляции и контактируют друг с другом.

Как отметила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик, карантин для тех курсантов, которые контактировали с больными COVID-19, будет дольше 14 дней.

В Министерстве внутренних дел рассказали, что данные о прибывших из-за границы граждан Абхазии поступают в штаб МВД, откуда распределяются по районам, в которых эти граждане фактически проживают.

"Информационно-профилактическую работу с вновь прибывшими гражданами и контроль пребывания в режиме самоизоляции сроком на 14 дней с момента прибытия на адрес проживания осуществляют участковые уполномоченные милиции городских управлений и районных отделов внутренних дел МВД Абхазии", - отметили в пресс-службе ведомства.

По данным оперштаба по защите населения от коронавируса на 21 мая, в Абхазии с начала пандемии зафиксировано 25 случаев COVID-19. Шесть человек выздоровели и один умер.

Читайте также: