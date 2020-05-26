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Михаил Кирия
© Foto / предоставлено Михаилом Кирия

Такие обстоятельства: Кирия о коронавирусе и экологии

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (680)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200526/1030200791/Takie-obstoyatelstva-Kiriya-o-koronaviruse-i-ekologii.html

О коронавирусе и о его влиянии на экологию в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал заведующий лабораторией энтомологии Института экологии Академии наук Абхазии Михаил Кирия.

 

Радио
Такие обстоятельства: Кирия - коронавирус и экология

"С разрушением связей внутри экосистемы вирусы стали атаковать те организмы, которые ранее их не интересовали. Возможно, COVID–19 тоже является следствием этого процесса", - предположил Кирия.

Аналогов такой пандемии, как коронавирус сложно припомнить. Оценивать экологическую составляющую еще предстоит. Но уже многие ученые отмечают, что нынешняя пандемия внесла свои коррективы в жизнь всей планеты.   

"В связи с прекращением работы крупных промышленных заводов во всем мире сильно сократилась концентрация оксида азота, оксида серы и углерода, которые являются основными загрязнителями атмосферы. Это показатель того, что природа пока что готова к самовосстановлению. Но все эти изменения нивелируются, потому что по мере выхода из карантина все заводы вновь начинают набирать обороты, и это краткосрочный эффект. Скорее всего, мы будем в скором времени наблюдать увеличение концентраций на привычном уровне или даже выше, потому что придется наверстывать упущенное время и производство", - сказал Кирия.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (680)


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