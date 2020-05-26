Нетрудный возраст: вокалистки "Каданса" об основателе ансамбля Алавердяне

Первые участницы Каданса Софья Тарба и Ариана Мамацева в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали, как начали работать под началом Александра Алавердяна и в память о нем исполнили песню "Город золотой".

Радио Нетрудный возраст: вокалистки "Каданса" об основателе ансамбля Алавердяне

12 мая на 62-м году оборвалась жизнь руководителя детского музыкального ансамбля "Каданс" Александра Алавердяна.

Детский ансамбль "Каданс" был создан в 2014 году. Впервые с сольным концертом в Абхазии коллектив выступил в 2016 году. В 2017 году музыкальный коллектив стал призером фестиваля "Азбука искусств" и дал сольный концерт в детском лагере "Артек". В 2018 году "Каданс" занял первое место на международном музыкальном конкурсе "Будущее планеты" в Санкт-Петербурге.

В 2019 году "Каданс" участвовал в международном фестивале детского и юношеского творчества "Будущее планеты", который прошел в Санкт-Петербурге. Эстрадно-джазовый коллектив ансамбля "Каданс" "Jazz from Kadans" стал лауреатом первой степени Международного конкурса.

"Каданс" стал лауреатом III степени в номинации "Эстрадный вокал" на международном конкурсе "Открытая Европа – открытая планета", который состоялся в марте 2019 года. Ансамбль "Каданс" также неоднократно принимал участие в благотворительных акциях.

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