Такие обстоятельства: Чеха об отборе по квоте в вузы России

Как пройдет отбор в рамках реализации постановления правительства РФ об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в России, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха.

Радио Такие обстоятельства: Чеха об отборе по квоте в вузы России

МИД России, Министерство науки и образования России и Россотрудничество принимают непосредственное участие в планировании и проведении отборочной кампании в рамках реализации постановления правительства РФ об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в России. О том, как эта кампания будет проходить в этом году в Абхазии, рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха.

"… я могу заверить всех, что отбор по квоте мы реализуем. В этом году квота на Республику Абхазия, выделенная российским органами власти, составляет 50 мест. Как и в прошлом году специальности сформированы, исходя из нескольких факторов. Это специальности, по которым не ведется подготовка внутри Абхазии, в частности, в АГУ", - рассказал Чеха.

Он также сообщил, что российско-абхазская рабочая группа приняла решение продлить срок регистрации для подачи кандидатами документов на участие в квотовом отборе до 1 июля.

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