Такие обстоятельства: Арютаа о сирийско-абхазских отношениях

29 мая 2018 года Сирийская Арабская республика признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Во вторую годовщину признания репатриант из Сирии предприниматель Зиуар Арютаа поделился своими наблюдениями о том, насколько за это время продвинулись отношения между двумя странами.
"Наверное, мы надеялись на много большее за эти два года, но и в Абхазии, и в Сирии происходят какие-то события, которые затормозили развитие отношений. Но мы не перестаем надеяться, и я уверен, что у нас будут хорошие отношения и в сфере культуры, и в сфере экономики, мы ожидаем большие изменения в пользу двух стран… Для Абхазии признание Сирией – очень важное событие, потому что Сирия не простая страна на карте мира. Она играет огромное значение и считается ключевой страной на Ближнем Востоке. Иметь торговые отношения с Сирией очень выгодно. Но пока эта возможность не используется", - рассказал Арютаа.
Он также отметил, что после признания упростилось транспортное сообщение между Абхазией и Сирией.
Подробности слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия и в аудиофайле.
Читайте также:
-
Сирия - Абхазия: год со дня признания