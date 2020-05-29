Такие обстоятельства: Арютаа о сирийско-абхазских отношениях

Своими наблюдениями о том, как после признания Сирийской Арабской Республикой независимости Абхазии развиваются отношения между двумя странами, в эфире радио Sputnik Абхазия поделился репатриант из Сирии Зиуар Арютаа.

Радио Такие обстоятельства: Арютаа о сирийско-абхазских отношениях

29 мая 2018 года Сирийская Арабская республика признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Во вторую годовщину признания репатриант из Сирии предприниматель Зиуар Арютаа поделился своими наблюдениями о том, насколько за это время продвинулись отношения между двумя странами.

"Наверное, мы надеялись на много большее за эти два года, но и в Абхазии, и в Сирии происходят какие-то события, которые затормозили развитие отношений. Но мы не перестаем надеяться, и я уверен, что у нас будут хорошие отношения и в сфере культуры, и в сфере экономики, мы ожидаем большие изменения в пользу двух стран… Для Абхазии признание Сирией – очень важное событие, потому что Сирия не простая страна на карте мира. Она играет огромное значение и считается ключевой страной на Ближнем Востоке. Иметь торговые отношения с Сирией очень выгодно. Но пока эта возможность не используется", - рассказал Арютаа.

Он также отметил, что после признания упростилось транспортное сообщение между Абхазией и Сирией.

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