Врач Беляева рассказала, можно ли купаться в море во время пандемии коронавируса

Начало купального сезона в Абхазии назначено на 5 июня. Насколько безопасно купание в море во время пандемии коронавируса, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала главный санитарный врач Сухума Алла Беляева.

Радио Врач Беляева рассказала, можно ли купаться в море во время пандемии коронавируса

Ближе к 5 июня сотрудники ГИМС совместно со специалистами Министерства по туризму планируют посетить города Абхазии и проверить готовность пляжей.

"Насколько этот вирус изучен, по мнению мировых ученых, чтобы коронавирус передавался через морскую воду, нет данных. Морская вода неплохо сама себя обеззараживает. Только при высокой концентрации вирусов, которые эволюционно так сформировались, что могут находиться в морской воде, может произойти заражение. К ним относят ротавирус. Неизвестно, чтобы коронавирус передавался через воду. Поэтому думаю, что купание будет безопасно. Более небезопасно будет нахождение большими компаниями, передача предметов из рук в руки, еды – именно контактный путь передачи. На сегодняшний день все страны считают, что социальная дистанция является одной из наиболее действенных мер по профилактике коронавируса. То есть, если пришли на пляж своей семьей, то нужно оставаться своей семьей, не смешиваясь с другими компаниями близко. Особенно, если это малознакомые люди", - сказала Алла Беляева.

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