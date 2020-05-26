Купальный сезон официально откроется в Абхазии 5 июня

Начальник ГИМС МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа провел встречи с главами городов и районов республики по подготовке к курортно-летнему сезону, организации отдыха и безопасности на городских пляжах.

СУХУМ, 26 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Начало купального сезона в Абхазии назначено на 5 июня, рассказал корреспонденту Sputnik начальник Госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа.

"Со вторника мы начали встречи с главами администраций Сухума, Очамчыры, Гагры, Пицунды, Гудауты и поселка Цандрипш. По приказу министра по чрезвычайным ситуациям, мы ежегодно проводим такую работу, и речь шла об открытии пляжей. В связи со сложившейся ситуацией курортный сезон может быть отложен или не начаться, но, тем не менее, местные жители будут купаться в море и поэтому пляжи должны быть оборудованы как полагается", - отметил Сабуа.

Согласно постановлению Правительства, дату открытия купального сезона главы администраций городов, районов страны обговорили с руководством МЧС республики и назначали на 5 июня.

За две недели до этой даты главам администраций передали предписания по подготовке пляжей. По словам Сабуа, водолазы должны осмотреть и очистить от мусора, опасных предметов дно пляжей, должны быть установлены оградительные буи, знаки разрешающие или же запрещающие купание, а также на пляжах должны дежурить спасатели.

"В нашем штатном расписании нет спасателей, которых можно было рассредоточить на пляжах, но главы администраций должны найти людей, которых мы смогли бы подготовить для этой работы. В этом ничего сложного нет и подготовить их можно буквально за одну неделю. Спасатели должны находиться на пляжах и у них должна быть моторная лодка для спасения человека, если он будет тонуть вдали от берега", - рассказал Сабуа.

Начальник ГИМС уточнил, что до 2017 года в Абхазии не существовало документа, который на законодательном уровне регулировал бы все подобные работы на пляжах страны. В том же году был приняты "Правила охраны жизни людей на водных объектах", в которых подробно описаны все меры безопасности на пляжах.

При этом Сабуа подчеркнул, что этим предписаниям следует не каждый арендатор пляжей и не у всех администраций районов, городов есть финансовая возможность их выполнить.

"Все главы нас понимаю, но, как они объясняют, проблема в деньгах. Есть исключения, когда руководство некоторых районов выразили готовность изыскать средства на это, хотя бы какой-то минимум, даже если они не будут заложены в бюджете. Если говорить о периоде с 2017 года, практически ничего сделано не было. Может быть, есть несколько пляжей, где поставили ограничительные буи. Остальные ссылаются на то, что деньги не заложены, а на тех, кто брал пляж в аренду, видимо, на них не было никакого давления. Хотя мы докладываем по всем пляжам нашему министру, он в свою очередь премьеру, но дальше дело не шло", - сказал Сабуа.

На сегодняшний день в Абхазии не утверждены штрафы за несоблюдение правил охраны жизни людей на водных объектах.

В Госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии всего четверо водолазов, которые работают посменно в Сухуме. В случаях, когда происходит чрезвычайное происшествие в других частях страны, им не всегда удается быстро туда добраться и помочь людям, попавшим в беду на воде.

Ближе к 5 июня сотрудники ГИМС совместно со специалистами Министерства по туризму планируют посетить города Абхазии и проверить готовность пляжей. Тенгиз Сабуа признался, что особых надежд на существенное выполнение предписаний он не испытывает. Рассчитывает хотя бы на 20% от общего необходимого объема готовности пляжей.

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