Такие обстоятельства: Шат-ипа о плане выхода из кризиса на второе полугодие 2020-го

Радио Такие обстоятельства: Шат-ипа о двух сценариях развития экономики Абхазии

Как сообщила Шат-ипа, чтобы ответить на вопросы, как повлияла пандемия на экономику Абхазии, каковы последствия и каков план выхода из ситуации, ЦСЭИ Абхазии запустил постоянно действующий семинар по теме "Новая фаза кризиса: вызовы и возможные ответы".

"Эта тема вызвала большой интерес среди общественности и среди специалистов. Что конкретно ждет Абхазию, зависит от множества факторов, в первую очередь от эпидемиологической ситуации. Мы, экономисты, выделили два крайних варианта, и последствия для экономики будут в зависимости от этих вариантов. Лучший сценарий – это если с 1 июля откроется граница в полном объеме, придут туристы и не будет второй волны. Это мы называем оптимистическим сценарием. Второй сценарий, худший, который тоже, к сожалению, не можем исключать – это если турсезон будет сорван, будет вторая волна коронавируса. Это самый тяжелый вариант как для экономики, так и для общества. Мы в своем докладе привели, как скажутся на экономике, на социальных показателях эти два сценария. В самом худшем случае у каждой второй семьи будет снижение реальных доходов. ВВП может снизиться до 24 процентов. Вырастет безработица. Выпадение собственных доходов бюджета буде от 70 до 80 процентов. Это самые худшие, критические показатели", - рассказала Хатуна Шат-ипа.

По ее словам, в ЦСЭИ предложено разработать план выхода из кризиса на второе полугодие 2020 года. Хатуна Шат-ипа также уверена, что необходимо было уже давно оптимизировать расходную часть государственного бюджета.

"Снижение налоговых поступлений автоматически урежет сейчас лишние, раздутые, ненужные, неэффективные расходы, которые были заложены на содержание органов власти и управления. Но не только оптимизация. Это не значит, что больше не надо искать никаких источников и принимать действия. Нужно обратить внимание на следующие источники: легализацию теневой экономики: если легализовать хотя бы 10 процентов этого сегмента, можно получить полтора миллиарда рублей, условно; второе – это возврат кредитов, списки которых давно опубликованы, их объемы для нашей экономики существенные, речь о возврате кредитов Сбербанку и приватизационному фонду Абхазии – там сумма 3 миллиарда рублей и около 3 миллионов долларов; третий источник – поддержка экспорта; пятый – доступное кредитование экономики. Без этих мер будет сложно выходить из кризиса", - отметила экономист.

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