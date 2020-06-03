Рублевская рассказала, как оживить рынок недвижимости в Абхазии

Радио Такие обстоятельства: Рублевская о рынке недвижимости в Абхазии

Экономический кризис, возникший в результате пандемии и глобальных изменений на мировых финансовых рынках, повлиял на все страны мира. Это все не могло не отразиться и на сфере недвижимости в Абхазии. О ситуации на рынке недвижимости в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала руководитель агентства недвижимости в Сухуме Елена Рублевская.

"Покупка недвижимости – это планируемое мероприятие, и для этого требуется крупная сумма денег, которой клиент может обладать в полной мере или частично. А значит, кардинально ситуация на рынке недвижимости в связи с пандемией не изменится. Кто запланировал покупку до эпидемии, тот возобновит поиск жилья. Поэтому по окончании карантина работа активизировалась, стали поступать заявки от покупателей на просмотр и подбор объектов недвижимости в Абхазии. Поступают заявки и из России как от наших граждан, так и от российских предпринимателей. Но с другой стороны, доля совершаемых сделок может упасть из-за сокращения доходов у населения. Так как основной доход население Абхазии получает в летнее время, когда открыт турсезон, то здесь есть зависимость от мировой ситуации. Граждане, которые планируют пополнить свой бюджет за счет туристов, отложат покупку недвижимости", - рассказала Рублевская.

По прогнозам эксперта, падения цен на жилую недвижимость не будет.

"На сегодняшний день я не вижу изменений и не прогнозирую резкого падения цен на жилую недвижимость в Абхазии. Возможно, случится некий застой в активный сезон продаж… Рынку недвижимости позволит работать государственная жилищная программа в том числе. По этой программе к нам уже два года обращаются клиенты с просьбой подобрать жилье. Программа хорошая, и ее не зря продлили. В отсутствии жилищного кредитования эта программа является хорошей поддержкой для многих семей", - отметила Елена Рублевская.

Для развития рынка недвижимости в Абхазии нет никаких государственных программ за исключением двух жилищных программ, которые направлены на поддержку определенной группы граждан, отмечает Рублевская.

"У нас нет ни жилищного кредитования, ни ипотечного кредитования, никаких специальных субсидий. Поэтому наш рынок недвижимости живет сам по себе. Если будут приняты законы, позволяющие иностранцам приобретать жилье, то тогда рынок недвижимости оживится, и, возможно, первым долгом, люди будут покупать не вторичное жилье, а первичное. Либо, если изменится законодательство и появится возможность строить отели и иностранцам покупать апартаменты для отдыха летом и для дальнейшего сдачи их в аренду для получения пассивного дохода, как это делается во всем мире, в городах России. Это позволило бы начать развиваться строительному буму. Тогда появится возможность строить новое качественное жилье. Уже сегодня молодежи хочется жить в качественном жилье, не в хрущевках. Если будут предлагаться новостройки под ключ, то наша молодежь будет преимущественно покупать именно такое жилье. Поэтому хотелось бы, чтобы в Абхазии изменилось законодательство не только для строительства таких современных жилых комплексов, но и появились какие-то возможности местным жителям кредитоваться и приобретать такое жилье. Все это зависит от экономической ситуации в стране", - сказала директор агентства недвижимости.

Читайте также: