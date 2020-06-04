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Врач рассказал, устойчив ли коронавирус к солнечным лучам

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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200604/1030262166/Vrach-rasskazal-ustoychiv-li-koronavirus-k-solnechnym-lucham.html

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин отметил, вопрос о том, устойчив ли коронавирус к солнечным лучам, пока до конца не изучен.

Радио
Врач рассказал, устойчив ли коронавирус к солнечным лучам

"Наши практические наблюдения показывают, что всплеск ОРВИ и гриппа заканчивается в конце апреля, мае, в зависимости от температуры и солнечной активности. Насчет коронавируса - это неизученный вопрос. Нет доказательной базы, что солнечный луч его убивает", - отметил Жандарбек Бекшин.

По его словам, сейчас наблюдается рост заболеваемости в странах с жарким климатом: в Бразилии, Перу, Индии, Пакистане.

"Это говорит о том, что на сегодня, конечно же, вирус устойчив к солнечному лучу. Даже, к примеру, возьмем нашу страну и Алматы. Сейчас у нас практически стоит 30-градусная жара, но снижение регистрации пока не наступило. Вы сами можете это наблюдать", - заявил главный санврач Алматы в эфире радио Sputnik Казахстан.

При этом наиболее опасными санврачи называют закрытые помещения, куда не попадает солнечный свет и которые плохо вентилируются.

 



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