Садовничий: утверждать, что после пандемии мы все станем другими, я бы не стал

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, президент Российского союза ректоров, академик Виктор Садовничий поделился своим мнением о том, изменится ли мир после пандемии коронавируса.

Радио Садовничий: утверждать, что после пандемии мы все станем другими, я бы не стал

Нужно уметь своевременно и дружно реагировать на угрозы, возникающие перед человечеством. И пандемия коронавируса научила этому людей. Такое мнение ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, президент Российского союза ректоров, академик Виктор Садовничий высказал во время онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Ректор МГУ не сторонник идеи, согласно которой мир изменится после пандемии. По его мнению, будет происходить процесс постепенного сглаживания большой системы.

"Думаю, что мир самоорганизуется, поэтому утверждать, что все мы будем другими, я бы не стал", - сказал Садовничий.

По его мнению, нынешняя ситуация свидетельствует о том, что всем нужно быть крайне аккуратными, подготовленными и, главное, уметь вместе действовать.

"Порознь здесь не справишься", - убежден российский академик.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Организация призвала государства присоединиться к активной борьбе с инфекцией.

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