"Почему коронавирус в Дагестане стал катастрофой": RT выпустил фильм

СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Телеканал RT и журналист Антон Красовский в рамках документального проекта "Эпидемия" представили фильм "Почему коронавирус в Дагестане стал катастрофой?".
Фильм рассказывает о том, почему республика оказалась одним из наиболее уязвимых перед COVID-19 регионов, и как местные врачи борются с пандемией.
"Мы поговорили с врачами республиканского инфекционного центра в Махачкале о том, как они лечат коронавирус в Дагестане, как справляются с отягчающими заболеваниями у пожилых пациентов, которых большинство. Но болеют не только старики — болеют семьями. Самой маленькой пациентке, которую мы встретили в махачкалинском инфекционном центре, всего восемь лет", — говорится в описании ролика.
Авторы выпуска также показали, как санитарная авиация эвакуирует новорожденных и пожилых людей из расположенных в горах сел.
Как сообщил RT, во время монтажа стало известно, что троих снявшихся в фильме пациентов спасти не удалось.
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