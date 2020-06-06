"Почему коронавирус в Дагестане стал катастрофой": RT выпустил фильм

В России выявили почти 458 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 5,7 тысячи человек умерли, свыше 221 тысячи выздоровели. В Дагестане коронавирусом заразились 5743 человека, 298 из них скончались.

СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Телеканал RT и журналист Антон Красовский в рамках документального проекта "Эпидемия" представили фильм "Почему коронавирус в Дагестане стал катастрофой?".

Фильм рассказывает о том, почему республика оказалась одним из наиболее уязвимых перед COVID-19 регионов, и как местные врачи борются с пандемией.

"Мы поговорили с врачами республиканского инфекционного центра в Махачкале о том, как они лечат коронавирус в Дагестане, как справляются с отягчающими заболеваниями у пожилых пациентов, которых большинство. Но болеют не только старики — болеют семьями. Самой маленькой пациентке, которую мы встретили в махачкалинском инфекционном центре, всего восемь лет", — говорится в описании ролика.

Авторы выпуска также показали, как санитарная авиация эвакуирует новорожденных и пожилых людей из расположенных в горах сел.

Как сообщил RT, во время монтажа стало известно, что троих снявшихся в фильме пациентов спасти не удалось.

Читайте также: