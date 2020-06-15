Шинкуба рассказала, как Италия постепенно возвращается к привычной жизни после карантина

О том, как Италия выходит из режима карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала студентка из Абхазии, обучающаяся в пригороде Ареццо в Ассоциации "Рондине - цитадель мира" Щаризан Шинкуба.

Радио Шинкуба рассказала, как Италия постепенно возвращается к привычной жизни после карантина

Итальянцы возвращаются к обычной жизни и уже могут позволить себе выйти в город без каких-либо мыслей о том, что это опасно, сообщила Шинкуба.

"Постепенное движение в сторону отмены карантина началось 4 мая, но на самом деле не было такого, что с 4 мая все могли выйти и все было открыто. Все происходило достаточно медленно. Сначала открывались наиболее важные магазины и организации. На данный момент открыто почти все, но когда ты выходишь в город, тебе нужно обязательно быть в маске, иметь с собой перчатки и антисептик. Очереди в магазинах контролируются на соблюдение дистанции. Выходя в город, мы понимаем, что везде будут очереди и не везде можно быстро все сделать. Странно немного. Я видела в кафе, как два человека сидели и между ними была прозрачная перегородка. Мне это напомнило, когда к заключенному приходят на свидание. Стало немного страшно. И вообще странно, когда ты идешь по улице и все люди в масках, от тебя отпрыгивают, ты ото всех отпрыгиваешь. Думаю, это та реальность, с которой мы должны давно смириться и просто следить за собой, не забывать про ответственность за других и ждать, когда это все закончится", - сказала Шаризан Шинкуба.

Однако, по ее словам, в Италии люди все еще стараются не выходить из дома без необходимости.

"Я помню свои ощущения, когда впервые за два с половиной месяца села за руль автомобиля. Было очень странно. Помню, как впервые приехали в большой супермаркет, у меня было что-то близкое к панической атаке. Очень странно, когда ты стоишь в огромной очереди, все вокруг в масках, в перчатках, невозможно дышать, ты должен быстро бежать, быстро выбирать, везде очереди, везде наклейки с дистанцией. К этому сложно привыкнуть, потому что это ненормальная жизнь. Но это те меры, которые помогают. И я думаю, что все идет в лучшую сторону", - отметила Шинкуба.

Итальянцы постепенно возвращаются к привычной жизни, к веселью, не видно, что у людей депрессия. Однако, как считает Шаризан, большую травму пережили все, и из этого состояния нужно выходить, для чего нужно время.

Читайте также: