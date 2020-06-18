Чурина о лидерстве Абхазии в рейтинге курортов: справедливое первое место

Радио Чурина о лидерстве Абхазии в рейтинге курортов: справедливое первое место

Абхазия возглавила список самых популярных летних направлений среди туристов, пишет сайт Tvil.ru.

По данным агентства, 94% оплаченных заявок на лето приходятся на Пицунду, Новый Афон, Гагру, Сухум.

Летний отдых туристам в Абхазии в этом году на 11 ночей обойдется в 24411 рублей на троих человек.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами на период с 1 июня по 31 августа 2020 года.

Председатель Экспертного сообщества агентства Инновационного развития регионов России Елена Чурина считает, что Абхазия справедливо лидирует в этом рейтинге.

"Во-первых, это любимые курорты для россиян. Только что Турция могла бы соперничать по комфорту, но сейчас она закрыта. Соответственно, если российский турист выбирает, куда ему поехать вместо Турции, то по цене, удобству, экологии, гостеприимству – это, конечно, Абхазия. Поэтому количество заявок, посчитанных в этом рейтинге, справедливо ставит Абхазию на первое место. Абхазию, как черноморский курорт всегда любят. Другое дело, что если платежеспособный клиент выбирает между Абхазией, Турцией или Крымом, то он поедет в Турцию. На момент пандемии, когда в Турцию нет ни самолетов, ни чартеров и непонятно, как добираться обратно, конкуренция устанавливается между Абхазией, Крымом и Сочи. Если брать критерий "цена, экология, гостеприимство", то Абхазия выигрывает во всех отношениях. При всей моей любви к красоте и удобству Крыма, уникальность природы Абхазии несомненна", - отметила Чурина.

Также, по мнению эксперта, немаловажным фактором в формировании рейтинга курортов оказался тот факт, что в Абхазии мало заболевших коронавирусом.

"Есть надежда, что границу достаточно быстро откроют и российский турист поедет на излюбленные курорты Абхазии", - отметила Елена Чурина.

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